Drama v poušti. Nemocný Menšík umdléval, neoblíbený soupeř ho osočoval ze zdržování
Alejandro Davidovich je jedním z nejčastějších a nejméně oblíbených soupeřů Jakuba Menšíka na ATP Tour. Dvacetiletý český tenista s rodákem z Málagy sehrál ve 3. kole v Indian Wells již šestý vzájemný zápas a popáté za sebou prohrál (2:6, 6:4, 2:6). Tentokrát za vypjatých okolností. Českou jedničku brzdila nemoc, Menšík se nechal ošetřovat, po několika dlouhých výměnách sotva lapal po dechu. Přesto nesložil zbraně a Španěla dostal až do třetího setu.
Jakub Menšík byl v kalifornské poušti předsazený do druhého kola, v němž ještě skolil domácího Marcose Girona 7:5, 7:6 (4). O zápas dál se už na něm zdravotní indispozice dramaticky podepsala. Za pouhých 28 minut ztrácel s Davidovichem 2:5 a soupeř šel na servis.
Pokašlávající Menšík, jenž si už dvakrát prohrál servis, požádal o ošetření a gestikuloval, že se mu zle dýchá. O sadu přišel za pár okamžiků 2:6, a přestože na dvorci evidentně trpěl, rozhodl se bojovat do posledního míče.
Šel na krev. V osmém gamu druhé sady, když byl český tenista opět brejk pozadu (3:4) se po dlouhé výměně notnou chvíli ve stínu u plachty vydýchával, opíral se v předklonu o raketu a nechal čekat Davidoviche připraveného servírovat.
Vzdoroval ale také tak vehementně, že vzal šestadvacetiletému Španělovi poprvé v utkání servis a rozhodil ho. „Čtyřicetkrát mě zastaví a nic s tím neuděláš, přitom běhá po kurtu sem a tam,“ vyčítal Davidovich umpirovému rozhodčímu Jimmymu Pinoargoteovi, že nezasáhne a českého tenistu nepotrestá za zdržování napomenutím.
Prchlivý Španěl ztratil koncentraci a za stavu 5:4 pro Menšíka i podruhé servis, když game totálně pokazil. Duel si tak prodloužil na tři sety a konečných 125 minut, jeho výhra však nikdy nebyla v ohrožení. Hned na začátku rozhodující sady, před kterou si vybral pauzu na toaletu, Davidovich brejkl Menšíka čistou hrou a již se neohlížel zpět.
Po zápase si s ním Menšík stejně jak s rozhodčím klasicky nepodal ruku, nýbrž jen nastavil pěst, aby si ťukli. Šlo o jasné gesto, že je nemocný a nechce nikoho nakazit. S virózou už se potýkal během turnaje mimo jiné domácí Ben Shelton, jenž také coby favorit dohrál ve 3. kole.
Účast mezi 32 nejlepšími je i tak pro Menšíka zatím kariérním maximem v Indian Wells, nyní se potřebuje vyléčit a připravit na druhou část Sunshine double. V Miami bude v druhé polovině března obhajovat titul a s ním i 1000 bodů.