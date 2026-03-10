Siniaková dohnala Rusku (18) k šílenství. Rozmlácená raketa a vzkaz divákům: Na*erte si!
Tenistka Kateřina Siniaková zdolala v Indian Wells obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou 4:6, 7:6, 6:3 a po takřka tříhodinovém boji postoupila na prestižním turnaji v kalifornské poušti poprvé v kariéře do osmifinále. Osmnáctiletá Ruska ale prohru absolutně neunesla. Během zápasu rozmlátila raketu, po konci dokonce velmi vulgárně pořvávala do publika.
Siniaková zahájila zápas s osmnáctiletou Ruskou výborně, dvakrát soupeřce sebrala podání a šla do vedení 3:1. Náskok ale neudržela a v koncovce o úvodní set přišla. Druhou sadu, v níž ani jedna z hráček opakovaně nedokázala potvrdit úspěšné brejky, vydřela elitní česká deblistka v tiebreaku po výhře 7:5.
A tam přišel první exces Rusky. Po prohře v tiebreaku rozmlátila v přestávce mezi sety raketu, za což jí rozhodčí udělil napomenutí.
Rozhodující třetí sadu otočila devětadvacetiletá Češka v závěru. V maratonském pátém gamu sice přišla jako první o podání, okamžitě ale turnajové osmičce brejk oplatila a znovu jí sebrala servis v dalším gamu. Zápas pak dokázala dopodávat, když nejprve odvrátila další tři brejkboly.
To už bylo na Andrejevovou moc. Opět po utkání zahodila raketu a když poté z kurtu odcházela, naštvaně na diváky gestikulovala a pořvávala typickou nadávku v angličtině: „Naserte si všichni!“
Češka byla z postupu nadšená. „Znamená to pro mě hrozně moc. Byl to velice těžký zápas. Mám za sebou dost hodin na kurtu, takže jsem se snažila co nejvíce bojovat a zůstat tam co nejdéle. Jsem pyšná na to, jak jsem to zvládla,“ řekla Siniaková v nahrávce pro WTA.
„Bylo to náročné i mentálně. Trochu mě mrzelo, že jsem neudržela náskok v prvním setu, ale to je tenis. Jsem moc ráda, že jsem zůstala na kurtu a bojovala každý míč. Snažila jsem se dostat co nejvíce míčků na druhou stranu, aby byly dlouhé výměny, a na konci přišlo trochu štěstíčka. Byla jsem ráda, že jsem to dotáhla do třetího setu a nakonec zvítězila,“ pokračovala.
V dalším kole se utká s Elinou Svitolinovou, celkově už půjde o jejich pátý zápas, zatím proti ní ani jednou neuspěla. „Další těžký zápas přede mnou. Určitě to bude dlouhé. Pokud chci vyhrát, tak tam mám další tříhodinovku. Jsem ale spokojená s tím, jak jsem hrála. Zkusím se co nejlépe připravit, abych se dala dohromady. Nechám tam zase vše a uvidíme, jak to dopadne,“ doplnila Siniaková.