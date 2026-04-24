Vondroušová má velký průšvih, ale... Zamysleme se i nad „buzerací“, upozorňují experti
Stačil chvilkový zkrat, jeden špatný úsudek. A kariéra wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové je krátce před jejími sedmadvacátými narozeninami na hraně. Za to, že nespolupracovala s dopingovou komisařkou, jí hrozí distanc až na čtyři roky. Jak na kauzu reaguje tenisový svaz, jak jsou rozdané karty před slyšením před nezávislým tribunálem v Londýně? Nejen o tom se diskutovalo v novém díle podcastu Centrkurt, jehož hosty byli státní trenér Jan Stočes a expert Dušan Lojda.
„Je to strašně nešťastná situace. Já osobně i celý tenisový svaz za Markétou stojíme a snažíme se ji podporovat po všech směrech včetně právní i mediální pomoci. Doufáme a věříme, že to snad dobře dopadne, i když si uvědomujeme, že průšvih je to obrovský,“ pravil Stočes, jenž zdůraznil: „Dal bych za ni ruku do ohně, že nepodvádí!“
„Já taky jednoznačně stojím za názorem, že Maky nic nebrala. Ale bohužel výsledek může být stejný. A má kaňku, lidi si ji zaškatulkují, že dopovala,“ soudí Lojda, juniorský šampion US Open. „Ona je obrovská šampionka, wimbledonská vítězka. Na druhou stranu jsou pravidla, která se musí dodržovat. A pokud to bylo tak, že přišla paní a Maky jí řekla: Běžte pryč, nemám na vás náladu, tak pak bohužel nemůže čekat nic jiného než průšvih. Je to ale taky velmi poučný pro ostatní. Doufám, že trest bude co nejmenší. Věřím, že to nebude konec její kariéry, znovu se nakopne a zvládne to,“ přeje Lojda tenistce.
Stočes upozornil i na jiný aspekt kauzy. „Myslím, že by to mělo být zamyšlení i pro WADA, celou tu organizaci. Dlouhá léta jsem trénoval a ano, pravidla jsou pravidla. Ale hráči zadávají denně jednu hodinu, kdy jsou k dispozici. Komisař samozřejmě může přijít kdykoliv, to je taky pravda, ale i trochu lidské chování, že přijdou v normální hodinu, by bylo dobré. Vždyť je to obrovský zásah do soukromí,“ myslí si. A Lojda souhlasil. „Já bych to nazval někdy až buzerací...“
Výroky Jebavého? Absolutně neprofesionální
Tématem Centrkurtu byly i výroky Romana Jebavého, kterého po krátké spolupráci Vondroušová propustila. A kouč se kriticky v pořadu Canal+ Sport vyjádřil o jejím chování i přístupu tenistek k trenérům. „Připadalo mi, že děláme princeznám blbce. Neměl jsem z toho prostředí úplně dobrý pocit. Musíš tam spíš chodit po špičkách a vše odkývat,“ uvedl mimo jiné.
Jebavý byl do Centrkurtu pozvaný, ale s díky odmítl. Hosté se shodli, že třaskavými komentáři porušil nepsaná pravidla. „Roman je můj dobrý kamarád, je to typ, co na srdci to na jazyku. Což mám rád. Je to fajn kluk, ale v tomhle trošku přestřelil. Může mít pravdu, Maky je určitě komplikovanější. Ale na druhou stranu s ní byli dlouho Herňa (Jan Hernych), pan Hřebec, Mertlos (Jan Mertl). A nikdo z nich interní věci nepouštěl ven. A ani já bych to nevytahoval. Tyhle zážitky mají zůstat v týmu,“ uvedl Lojda.
Stočes s ním absolutně souhlasil. „Za mě je to od Romana absolutně neprofesionální tah. Je to hodný kluk, kterého znám taky léta, ale tohle se nedělá. Profesionální tým má svoji kuchyni a co se v ní uvaří, má tam zůstat. Protože sport je o emocích, hraje se o hodně – a teď nemyslím jen finančně - ale i o trofeje, historii. A lidi, kteří tyhle trofeje získávají, jsou speciální a liší se od ostatních. Vést a vyjít s takovými osobnosti není sranda a právě proto si myslím, že tyhle věci mají zůstávat v týmu.“