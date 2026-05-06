Neblahý trend: Sinner dělá z tenisu nudu. Náš sport má vážný problém, obává se expert
Zánět šlachy v pravém zápěstí Carlose Alcaraze není pohromou pouze pro jednoho hráče. Bez jednoho ze dvou titánů přišel mužský tenis o podstatnou část své dynamiky i napětí. A silně hrozí, že antukové Roland Garros, které španělský obhájce po loňském strhujícím finále taktéž vynechá, bude hrou jen o druhé místo. Jannik Sinner totiž nemá v současnosti konkurenci, z čehož mohou mít radost pouze Italovi fanoušci.
Ten kontrast bil v Madridu do očí. Ukrajinka Marta Kosťuková slavila přelomový titul z tisícovky efektním saltem vzad přímo na kurtu. V tu chvíli až 23. tenistka žebříčku juchala z nečekané senzace, kterou každý sport potřebuje. O den později přišel na centrální dvorec v Cája Magica Jannik Sinner a snad se ani nezpotil. Třetího hráče světa Alexandra Zvereva deklasoval za pouhých 57 minut 6:1, 6:2 a zoufalý soupeř během zápasu sakroval přímo na kurtu. „Nevím, jak proti němu mám hrát. Je prostě jinde,“ zachytily ruchové mikrofony ještě před tím, než na Němce po zápase pobouření diváci začali pískat. Jejich zklamání bylo pochopitelné, za vstupenku průměrné ceny 7000 korun dostali druhé nejkratší finále tisícovky od roku 1991.
„Taky budu mít slabou chvíli, to je normální,“ skoro se čtyřiadvacetiletý Ital absurdně omlouval ochozům za triumf. „Když je Carlos v akci, je mužský tenis zajímavější, ale musí se ukázat také někdo jiný. Nemůže to být jen o jednom nebo dvou hráčích,“ kritizuje současný stav bývalý britský tenista Greg Rusedski.
Od sezony 2024, kdy vyhrál v Austrálii první grandslam, má Sinner bilanci se svým rivalem Carlosem Alcarazem 3:7. A se zbytkem světa 159:7. Ze sedmi porážek jednou skrečoval a ve zbylých šesti rozhodoval soudný třetí či na grandslamu pátý set. Letos někdejšího nadějného lyžaře dokázali nachytat pouze v Melbourne Novak Djokovič a v Dauhá ho brutálním představením na servisu předčil Jakub Menšík. Tyhle výsledky však vypadají spíš jako chyba v Matrixu.
„Zdá se být neporazitelný. Vyhrál pět turnajů Masters 1000 v řadě na tvrdém povrchu i na antuce... Skoro neztrácí set. Nikdo se mu nedokáže ani přiblížit. Zapomeňte na Alexandra Zvereva nebo na kohokoliv jiného ze špičky. Jasně se ukázalo, že momentálně nejsou schopni vzít mu ani set,“ nebrzdí Rusedski a jeho rozladění sdílí i Andy Roddick. „Sledujeme zrod nového tenisového monopolu. Zbytek okruhu opět naráží na staré známé neřešitelné problémy, jaké jsme vídali u předchozí generace.“
Zkompletuje tituly z tisícovek?
Rozevlátý génius Alcaraz začal stagnovat již po lednovém titulu z Australian Open, ještě než se zranil. A kupícími se výhrami nabuzený Sinner opanoval celé pole bezprecedentním způsobem.
Jako první v dějinách vyhrál pět turnajů série Masters po sobě, což nezvládli ve svých nejlepších érách ani Roger Federer, Rafael Nadal či Novak Djokovič.
Při současné šňůře 23 výher ztratil Sinner jen dva sety. O vlastní podání přišel pouze devětkrát z 226 gamů (4 procenta), naopak soupeřům bere servis každou třetí hru. A má takové sebevědomí, že si po Madridu ani nedal čas na odpočinek a hned se vrhá na další tisícovku, tentokrát doma v Římě. Pokud ovládne i Italian Open, zkompletuje jako druhý v dějinách tituly ze všech devíti podniků série ATP Masters 1000. Jako první to dokázal Novak Djokovič, když mu bylo 31 let. Sinner je o sedm roků mladší…
„Tenis má vážný problém, pokud Carlos nebude hrát,“ netají obavy z monopolu na trofeje v podání jednoho muže Roddick. Experti poukazují na fakt, že hvězdy starší generace jako Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas či Taylor Fritz nezvládají dlouhodobě držet výkonnost. A mladí jako Joao Fonseca, Jakub Menšík, Rafael Jódar, Arthur Fils či Learner Tien ještě nejsou tak silní. Samostatnou jednotkou je pak největší z největších Djokovič, jemuž bude za dva týdny devětatřicet, k turnajům nastupuje stále sporadičtěji a přesto je braný vyjma Alcaraze za největší hrozbu pro Sinnera.
Srbův český souputník Tomáš Berdych se loni při Wimbledonu o vývoji mužského tenisu nevyjádřil nejlichotivěji. „Když vidím dnešní úroveň, tak bych si z toho koláče ještě rád něco uzmul,“ usmál se tehdy.
Nechtěl znít jako přemoudřelý vysloužilec, současné protagonisty svého sportu však nešetřil. „Oproti tomu, co bylo, se podle mě hraje o hodně jinak. Tenis je hrozně silový, kluci hrají hodně jednotvárně. Dřív se hrálo daleko víc úhlů, víc po lajnách, víc se využívalo toho, že se zkracovala dráha letu míče… Dneska mi hra přijde strašně monotónní. Sinner a Alcaraz jsou odskočení a zbytek je spíš blíž k padesátce než k nim. Za nás bylo výjimečné, že by padesátý hráč porazil někoho z desítky. Ale nebylo to tím, že by ten padesátý byl horší než dneska, ale tím, že ti z desítky byli lepší. Úroveň byla díky počtu dobrých hráčů vyšší,“ zmínil jména jako Juan Martín Del Potro, Stan Wawrinka, David Ferrer, Jo Wilfried Tsonga či sebe samého.
Sport se vyvíjí ve vlnách, zajímavější časy jistě přijdou. Současný stav na ATP Tour však silně připomíná obehranou desku, kdy dominance jednoho šampiona ukazuje také na zbytek pole a jeho selhávání.
Jannik Sinner proti současným hráčům z top 20 od sezony 2024
Pořadí
Hráč
Bilance
2.
Carlos Alcaraz
3:7
3.
Alexander Zverev
9:0
4.
Novak Djokovič
4:1
5.
Felix Auger Aliassime
5:0
6.
Ben Shelton
8:0
7.
Taylor Fritz
3:0
8.
Alex De Minaur
7:0
9.
Daniil Medveděv
6:1
10.
Lorenzo Mussetti
1:0
11.
Alexander Bublik
3:1
12.
Flavio Cobolli
1:0
13.
Jiří Lehečka
4:0
14.
Andrej Rubljov
3:1
15.
Karen Chačanov
2:0
16.
Valentin Vacherot
0:0
17.
Arthur Fils
1:0
18.
Tommy Paul
2:0
19.
Cameron Norrie
1:0
20.
Luciano Darderi
1:0