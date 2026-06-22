Emotivní vyjádření Vondroušové: Nikdy jsem nedopovala, mám čisté svědomí...
Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová vyslala do světa emotivní vzkaz. Reaguje tak na tvrdý verdikt nezávislého tribunálu, který jí kvůli odmítnutí dopingové zkoušky z loňského prosince udělil čtyřletý zákaz činnosti. Bývalá světová šestka a stříbrná olympijská medailistka z Tokia se o své pocity podělila na sociální síti Instagram.
„Nikdy by mě nenapadlo, že budu něco takového psát. A upřímně bych nepřála nikomu to, čím jsem si procházela posledních několik měsíců,“ zahájila své prohlášení zdrcená tenistka. Následně popsala, jak obrovský tlak v uplynulých týdnech zažívala. „Každé ráno se budit s nejistotou, strachem a pocitem, že ztrácíte kontrolu nad vlastním životem, je něco, co se dá slovy těžko popsat,“ svěřila se svým fanouškům. „Byla to neuvěřitelně vyčerpávající a bolestivá doba, která mě zasáhla hlouběji, než bych si kdy dokázala představit,“ doplnila Vondroušová.
I přes nepříznivé rozhodnutí tribunálu rodačka ze Sokolova dál rezolutně trvá na své nevině a připomíná, co pro ni sport znamenal. „Tenis byl celým mým životem. Od chvíle, co jsem jako malá holka vzala raketu, po tisíce tréninkových hodin, zranění, comebacků i chvil, o nichž jsem tehdy jen snila. Dal mi všechno. A já mu dávala vše zpět,“ napsala s dojetím.
Zároveň se ostře ohradila proti tomu, že by její prohřešek souvisel s užíváním zakázaných látek. „Nikdy jsem nedopovala, za celou kariéru jsem neměla pozitivní test. Podstoupila jsem řadu antidopingových kontrol a vždy jsem šla na kurt s čistým svědomím,“ zdůraznila wimbledonská vítězka z roku 2023. Na závěr svého vyjádření přidala klíčový argument, kterým se snaží pochybnosti veřejnosti definitivně vyvrátit: „Jen tři dny po incidentu, který mi změnil život, jsem byla testovaná znovu. Výsledek byl negativní – tak jako všechny předešlé.“