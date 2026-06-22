Drsný trest pro Vondroušovou: zákaz na ČTYŘI roky kvůli neodevzdanému vzorku!
Nejvyšší možný trest, který může znamenat i konec její kariéry, dostala wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová. Za to, že loni 3. prosince neodevzdala vzorek při antidopingové kontrole, byla suspendována na čtyři roky. Rozhodl o tom nezávislý tribunál, který sestavuje Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA). Tenistka se může proti verdiktu odvolat k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS).
Suspendace Vondroušové skončí 21. června 2030, tedy týden před jejími 31. narozeninami. Po dobu suspendace Vondroušová nesmí hrát, působit jako trenérka ani se účastnit jakýchkoli akcí organizovaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamy nebo jakýmkoli národním svazem.
„Podle antidopingových pravidel musí být výchozí bod pro sankci při odmítnutí testu stejný, jako kdyby měl hráč pozitivní nález. Tím se má zajistit, aby nikdo, kdo dopuje, nemohl dostat kratší trest jednoduše tím, že se odmítne nechat otestovat,“ stojí v prohlášení ITIA.
Vondroušová se svým týmem absolvovala slyšení před tribunálem v Londýně v pátek 12. června. Během slyšení šestadvacetiletá tenistka vysvětlovala, že její rozhodování ovlivnil stres a špatné duševní zdraví, k čemuž se přidaly i obavy o vlastní bezpečnost.
Právník Vondroušové: Nespravedlivé rozhodnutí
Tribunál to vzal na vědomí, stejně jako svědectví německé dopingové komisařky, která se pokusila test provést, a dospěl k závěru, že předložené důkazy neposkytly „žádné přesvědčivé zdůvodnění“ pro odmítnutí testu.
„Nepředvídatelné testování je klíčovým nástrojem pro ochranu čistého sportu. Nezávislý tribunál tento princip nakonec podpořil. Tento případ je důležitým připomenutím toho, že hráči mohou být testováni kdykoli a kdekoli a že odmítnutí s sebou nese značné riziko,“ komentovala výrok výkonná ředitelka ITIA Karen Moorhouseová.
Právní zástupce Vondroušové Jan Exner sdělil pro deník Sport a server iSport: „Markéta nás všechny v jejím týmu požádala, ať rozhodnutí nerozpitváváme. Počkáme na kompletní odůvodnění, seznámíme se s ním a na základě toho se potom rozhodneme, jaký zvolíme další postup. Samozřejmě možnost je odvolat se k CASu do Švýcarska, který by pak s definitivní platností rozhodl. Nechtěl bych teď spekulovat podrobněji o dalších krocích. Osobně mohu jen říct, že s rozhodnutím nesouhlasím, je špatné a nespravedlivé.“
Výběr nejznámějších dopingových případů v tenise za posledních 30 let:
- Květen 1995 - Na Roland Garros byly ve vzorcích českého tenisty Karla Nováčka a bývalé světové jedničky Matse Wilandera ze Švédska odhaleny stopy kokainu. Tříměsíční trest vešel v platnost až v květnu 1997, kdy hráči po několika soudních jednáních stáhli odvolání proti zastavení činnosti.
- Prosinec 1998 - Odebráním bodů a prémií byl potrestán Petr Korda, pozitivně testovaný na nandrolon při Wimbledonu. Mezinárodní tenisová federace (ITF) se později odvolala ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu CAS, který protest federace uznal. Kordu, jenž mezitím ukončil kariéru, potrestal symbolickým zákazem startu na jeden rok.
- Únor 2013 - Barbora Strýcová dostala půlroční trest za dopingový nález na turnaji v Lucemburku. V těle měla stimulant sibutramin. Záměrné užití látky popřela, podle ní byla obsažena v potravinovém doplňku.
- Leden 2016 - Ruska Maria Šarapovová měla na Australian Open pozitivní test na meldonium, které bylo na seznamu zakázaných látek zařazeno před sezonou. Původní dvouletý trest jí byl posléze zkrácen na 15 měsíců.
- Srpen 2024 - Tehdejší světová jednička Iga Šwiateková měla při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na trimetazidin. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) poté akceptovala její vysvětlení, že látku užila neúmyslně, a dostala zákaz startu na jeden měsíc.
- Únor 2025 - Lídr žebříčku Ital Jannik Sinner měl na turnaji v Indian Wells o rok dříve nález na anabolický steroid klostebol. Uspěl s tvrzením, že se mu látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta, a po dohodě s WADA dostal tříměsíční trest.