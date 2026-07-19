Krejčíková brala v Aténách devátý titul. Krásný výsledek po dvou letech čekání
Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7:6 a 6:3 domácí hvězdu Marii Sakkariovou a má devátý singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024.
Třicetiletá Krejčíková v prvním setu prohrávala 1:3, ale ztrátu brejku smazala a tie-break pak vyhrála 7:5. Čtvrtá nasazená Sakkariová lépe vstoupila i do druhé sady a vedla 2:1 s brejkem. Česká hráčka, jež byla turnajovou čtyřkou, ale vzápětí srovnala a pak už soupeřce povolila jen jednu hru.
Krejčíková proměnila ve vítězství druhou letošní finálovou účast na okruhu WTA. Do boje o titul se dostala už v červnu na trávě v Hertogenboschi, ale tehdy do finále nemohla kvůli nemoci nastoupit. Dnes se dvojnásobná grandslamová šampionka stala po Sáře Bejlek, Marii Bouzkové, Lindě Noskové a Karolíně Muchové pátou Češkou v této sezoně, která ovládla některý z turnajů WTA.
Zápas se Sakkariovou na její domácí půdě si užívala. „Těšila jsem se na tu atmosféru, byl to pro ně historický okamžik. Jsem ráda, že jsem to mohla zažít, a to, že se mi to podařilo (vyhrát), je obrovský úspěch. Tyhle zápasy mám strašně moc ráda. Je to důvod, proč člověk trénuje, proč maká každý den a obětuje tomu všechno,“ řekla Krejčíková v nahrávce pro média.
Měla obrovskou radost z titulu, na který čekala dva roky. „Je to krásný výsledek a jsem velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla. Jsem ráda, že jsem si mohla zažít tenhle pocit vítězství, protože se mi to dlouho nepodařilo a člověk vlastně nikdy neví, kdy se mu to podaří,“ dodala Krejčíková.
Za vítězství získala 250 bodů do světového žebříčku a prémii 32.520 eur (asi 787.000 korun). Příští týden by měla Krejčíková hrát na turnaji Livesport Prague Open na Štvanici, v jehož pavouku je nasazenou dvojkou za obhájkyní titulu Marií Bouzkovou.
Sakkariová na obnoveném turnaji v Aténách, který se v řecké metropoli konal poprvé od roku 1991, dopadla stejně jako kdysi její matka Angeliki Kanellopuluová. Ta prohrála ve finále v roce 1986.