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Po Wimbledonu šla hned na operaci. Tenistka Muchová vynechá turnaj v Torontu

Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci
Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaciZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Karolína s rodiči a bratrem.
Linda Nosková a Karolína Muchová se svými trofejemi po finále Wimbledonu
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Karolína po prohře hodně plakala.
Karolína po prohře hodně plakala.
Karolína Muchová slaví vítězství ve druhém setu
Karolína po prohře hodně plakala.
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tenis
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Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu. Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce a šestá hráčka světa to oznámila na instagramu. Nespecifikovala, čeho se chirurgický zákrok týkal.

„Musela jsem podstoupit malou operaci, kvůli níž budu na pár týdnů mimo kurty. Všechno proběhlo dobře a už se věnuji rekonvalescenci,“ uvedla Muchová.

Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda podstoupila chirurgický zákrok pár dní poté, co ve finále Wimbledonu prohrála s krajankou Lindou Noskovou 2:6, 7:5, 3:6. Prohrála i své druhé grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla v rozhodujícím utkání na Roland Garros.

Kvůli rekonvalescenci nyní Muchová vynechá turnaj WTA 1000 v Torontu, který se uskuteční od 2. do 13. srpna. „Těšila jsem se zde na svůj debut, ale hlavní je dát se dohromady. Přeji všem skvělý turnaj a nemůžu se dočkat, až vás jednou v Torontu konečně uvidím,“ doplnila Muchová.

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