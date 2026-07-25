Černý den na Štvanici. Finále bude bez českých tenistek, v roli favoritek vypadly
Finále dvouhry tenisového turnaje WTA v Praze bude letos bez české účasti. Nasazená dvojka a vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková prohrála v sobotu na Štvanici s osmnáctiletou Rakušankou Lilli Taggerovou 7:6, 3:6, 6:7. O tři příčky níže postavená Tereza Valentová podlehla předtím Ukrajince Darje Snigurové 6:7 a 3:6. Bez Češek vyvrcholí pražský podnik po dvou letech.
Do finále čtyřhry naopak postoupily Lucie Havlíčková a Laura Samson. Český pár porazil tchajwansko-japonskou dvojici Čchan Chao-čching, Miju Katóová 5:7, 6:3, 11:9 a narazí v neděli na Britky Harriet Dartovou a Maiu Lumsdenovou.
Třicetiletá Krejčíková podlehla o dvanáct let mladší Taggerové po dvou hodinách a 50 minutách. Nevyužila šanci vybojovat v Praze druhý titul a desátý celkově. Nenavázala také na triumf z minulého týdne, kdy zvítězila v Aténách. Předloňská wimbledonská šampionka prohrála po osmi zápasech.
Vítězka dvou grandslamů Krejčíková přišla dnes třikrát o servis, udělala také devět dvojchyb. Během zápasu se potýkala s viditelnou únavou, po výměnách zůstávala často v předklonu a vydýchávala se. Od Taggerové dostala 12 es.
Krejčíková přitom zahájila duel lépe a poté, co v prvním setu smazala manko 3:5, vyhrála následnou zkrácenou hru 7:5. Ve druhé sadě jí ale Taggerová nepustila k jedinému brejkbolu, sama v šesté hře prolomila Krejčíkové servis a srovnala.
Dramatické semifinále rozhodla třetí sada. Krejčíková srovnala manko brejku za stavu 0:2, v pátém gamu odvrátila čtyři brejkboly a vynutila si další zkrácenou hru. V ní ale nedotáhla vedení 3:1, od té doby získala už jen jedinou výměnu a duel ztratila.
Valentová smutnila: Nevím, jak to komentovat
Devatenáctiletá Valentová vypadla v semifinále v Praze podruhé za sebou. Vloni nestačila ve stejné fázi na pozdější šampionku Marii Bouzkovou. Nevyužila šanci probojovat se do druhého finále na okruhu WTA. Minulý rok v říjnu hrála neúspěšně o titul v Ósace.
Valentová, jež v předchozích kolech vyřadila Bouzkovou a Australanky Mayu Jointovou a Priscillu Honovou, prohrála se Snigurovou za hodinu a 50 minut. Nezopakovala předloňské vítězství ve vzájemném zápase na turnaji v Říčanech.
„Nevím, jak to komentovat. Byl to těžký zápas. Myslím si, že soupeřka hrála dobře a dneska byla lepší. Kredit patří jí. Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát zase doma semifinále. Byl to dobrý zápas, ale bohužel to nevyšlo,“ řekla novinářům Valentová.
Svěřenkyně trenéra Libora Salaby nevyužila v prvním setu dvakrát náskok brejku při vedení 4:2 a 5:3. V tie-breaku sice vedla 4:3, poté ale prohrála čtyři míčky v řadě. Také ve druhé sadě měla Valentová náskok brejku, o vedení 1:0 ale ihned přišla. V sedmém gamu nevyužila Češka tři brejkboly za stavu 40:0 a vzápětí sama servis ztratila. Proti klíčovému brejkbolu zahrála dvojchybu a Snigurová poté duel dopodávala. Využila druhý mečbol.
Havlíčková se Samson zdolaly nasazené trojky Chao-čching a Katóovovou za hodinu a 48 minut. Ve finále byly i vloni, tehdy prohrály s ukrajinsko-japonskou dvojicí Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.
„Byl to velice těžký zápas, hlavně na konci po mentální stránce. Jsme ale rády, že jsme to zvládly. První set jsme rozjely dobře, ale pak nám utekla koncovka. Je dobré, že jsme se do toho ve druhém setu zase zvládly dostat,“ uvedla Samson.
První set sice Češky ztratily poté, co přišly o vedení 5:2 a prohrály po třech setbolech 5:7, ve druhé sadě už ale po dvou brejcích náskok 5:2 dotáhly. Tenistky TK Sparta Praha poté rozhodly v super tie-breaku. Za stavu 8:9 odvrátily mečbol a třemi míčky v řadě strhly zápas na svou stranu.
„Po ztraceném prvním setu jsme se jen vrátily k tomu, jak jsme začaly. Pak se nám to povedlo dohrát. Super tie-break byl už z obou stran trochu nervóznější, ale některé situace jsme zvládly lépe a nakonec to bylo o jeden balon,“ doplnila Havlíčková.
Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Taggerová (Rak.) - Krejčíková (2-ČR) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4)
Snigurová (8-Ukr.) - Valentová (5-ČR) 7:6 (7:4), 6:3
Čtyřhra - semifinále:
Samson, Havlíčková (ČR) - Čchan Chao-čching, Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.) 5:7, 6:3, 11:9