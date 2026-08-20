Bejlek v Cincinnati vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou: Neuvěřitelné, nemám slov!
Dvacetiletá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7:6 a 6:4 světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bouzková, která nestačila 3:6 a 2:6 na Američanku Coco Gauffovou.
Bejlek v utkání se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou předvedla dva velké obraty. V tie-breaku první sady prohrávala 1:5, ale nakonec uspěla 9:7. Ve druhém setu s předloňskou vítězkou turnaje ztrácela 1:4, pak ale získala pět bodů za sebou.
„Nemám slov. Je to neuvěřitelné a mám obrovskou radost,“ řekla Bejlek v rozhovoru na kurtu. „Bylo to nahoru, dolů. Moc jsem nad ničím nepřemýšlela a snažila jsem se nebýt nervózní. Hrála jsme prostě instinktivně,“ dodala.
Pro českou tenistku šlo o životní vítězství. V kariéře ještě nikdy nezvítězila nad hráčkou z první desítky světového žebříčku. Bejlek má navíc už nyní jistotu, že posunem na 31. příčku vylepší své žebříčkové maximum. Nyní jí patří 35. místo.
Ve čtvrtfinále Bejlek nastoupí proti další bývalé vítězce turnaje. Jednatřicetiletá Keysová, která ve třetím kole ve dvou setech nedala šanci Kateřině Siniakové, získala titul v Cincinnati v roce 2019.
Na okruhu WTA se spolu ještě neutkaly. „Ale už nějakou dobu ji sleduji,“ uvedla Keysová. „Vzpomínám si, když poprvé hrála na US Open. Nepřekvapuje mě, že hraje dobře a pro mě je teď určitě výhodou, že už jsem si tady proti levačce zahrála,“ dodala.
Bouzková se čtvrtou hráčkou světa Gauffovou prohrála za hodinu a půl. V prvním setu osmadvacetiletá Češka jednou ztratila podání, ve druhém dvakrát. Za stavu 2:5 odvrátila jeden mečbol, ale při dalším už vítězka dvou grandslamů duel ukončila.