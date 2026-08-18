Špatný vtip. Deblová jednička Siniaková musí na US Open do kvalifikace mixu
Silnější pár těžko postavíte. Jedna z nejlepších deblistek všech dob a suverénně vedoucí žena dámského žebříčku Kateřina Siniaková spojí při US Open síly se svým protějškem – mužskou deblovou jedničkou Henry Pattenem. A hvězdný tým si musí účast v hlavním turnaji newyorské smíšené čtyřhry vybojovat v kvalifikaci, jelikož od amerických pořadatelů neobdrželi volnou kartu. „Tohle je špatný vtip, US Open řídí parta ignorantů,“ ozývají se hlasy frustrovaných fanoušků na sociálních sítích.
Americký grandslam zavedl přelomovou novinku pro smíšenou čtyřhru loni. Pojal ji jako přehlídku singlových celebrit, odkud vypudil elitní deblisty pravidlem, že páry budou do turnaje přijímány jen na základě singlového žebříčku či volné karty. Jednu z nich udělil i obhájcům titulu Saře Erraniové s Andreou Vavassorim, kteří nakonec dvoudenní klání o milion dolarů vyhráli. Po finále pak přímo na kurtu prohlásili: „Toto vítězství je pro všechny deblisty, kteří tu dnes nemohli hrát.“
Loňského mixu se původně měla zúčastnit i Siniaková v páru s Jannikem Sinnerem. Ten však před turnajem onemocněl a odstoupil. Letos se třicetiletá rodačka z Hradce Králové, dvanáctinásobná šampionka grandslamů a dvojnásobná olympijská vítězka, musí porvat po boku Brita Pattena o účast v kvalifikaci.
Na základě singlového žebříčku se do hlavní soutěže naopak kvalifikovalo šest párů: Aryna Sabalenková s Novakem Djokovičem, Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem, loňští finalisté Iga Šwiateková s Casperem Ruudem, Dijana Šnajderová s Daniilem Medveděvem, Belinda Bencicová s Flaviem Cobolim a Amanda Anisimovová s Learnerem Tienem.
Dalších pět párů dostalo volnou kartu: spoluhráčka Siniakové Taylor Townsendová a Alexander Zverev, manželé Elina Svitolinová a Gael Monfils, loňští šampioni Erraniová s Vavassorim, Leylah Fernandezová a Frances Tiafoe i Alexandra Ealaová s Felixem Augerem Aliassimem. Další tři týmy ještě přibudou na volnou kartu, možná i původně avizovaný český pár Karolína Muchová – Jakub Menšík, a dva postoupí z kvalifikace.
Hrát se opět bude v týdnu předcházejícímu startu celého turnaje (25. a 26. srpna) na dva vítězné sety do čtyř a se supertiebreakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti. Byť loňská novinka vyvolala bouři nevole mezi pravověrnými deblisty, komerčně byla extrémně úspěšná. Zápasy se hrály ve zrychleném formátu na zaplněných dvorcích Arthur Ashe a Louis Armstrong, kam po dva dny dorazilo 78 000 diváků.