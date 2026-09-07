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Nosková září v New Yorku. Otazníky před Davis Cupem a rozjetý Alcaraz

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Nosková září v New Yorku. Otazníky před Davis Cupem a rozjetý Alcaraz • Zdroj: iSport.cz
Linda Nosková v zápase proti Katie Volynets
Tomáš Berdych na tiskové konferenci
Jiří Lehečka během prvního kola US Open
Tomáš Berdych na tiskové konferenci
Linda Nosková postoupila do 3. kola US Open
Tomáš Berdych a Petr Pála na tiskové konferenci
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
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Linda Nosková pokračuje ve skvělé grandslamové sezoně. Po wimbledonském triumfu se probojovala už do čtvrtfinále US Open, kde ji čeká světová jednička Aryna Sabalenková. Nový díl Centrkurtu rozebírá také vystoupení dalších českých tenistů v New Yorku a především formu mužské reprezentace před Davis Cupem proti USA. V jakém rozpoložení dorazí Češi a jak nakonec poskládá tým kapitán Tomáš Berdych? Řeč přišla i na Carlose Alcaraze, který se po dlouhé pauze zaviněné zraněním zápěstí vrací do velké formy a útočí na obhajobu titulu z US Open.

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