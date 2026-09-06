Vítězný nervák. Nosková ustála neproměněné mečboly a vystřílela si čtvrtfinále se Sabalenkovou
Wimbledonský titul zaštítila Linda Nosková hned na příštím grandslamu dalším velkým výsledkem. Jednadvacetiletá slečna si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále US Open. Zasloužila si ho díky infarktovému zápasu s Martou Kosťukovou, v němž ve druhé sadě nevyužila dva mečboly a celkem jich spotřebovala šest, než ukrajinskou atletku přemohla 7:5, 5:7, 6:4. V dalším kole čeká poslední českou zástupkyni v newyorské dvouhře obhájkyně titulu a světová jednička Aryna Sabalenková.
Na časomíře svítil čas zápasu 2:27, když Linda Nosková trefila první servis ven z kurtu a konečně zlomila zuřivý odpor světové jedenáctky Marty Kosťukové. Při šestém mečbolu a v zápase, který mohl skončit o tři čtvrtě hodiny dříve. „Je to ohromná úleva, spadl mi kámen ze srdce. Tohle byl tak emočně těžký zápas,“ diktovala wimbledonská šampionka do mikrofonu na dvorci Louise Armstronga. Právě tam ji skvělým pohybem i ostrými ranami přivedla Kosťuková až na pokraj nervového kolapsu, Nosková však opět ukázala vítěznou povahu, což rozhodlo.
Vždyť v zápase nebyla zásadně lepší, vyhrála jen o jediný fiftýn víc. Na vítězné údery i nevynucené chyby byla lepší Ukrajinka, která se už nadechovala k tomu, aby získala devátý letošní skalp soupeřky z top 10.
Mohly jsme vyhrát obě dvě, věděla Češka
Nosková však ustála kritické chvíle. Ve druhé sadě vedla 5:3 a posléze 5:4 a 40:15 při svém podání. Znervózněla však, až příliš se začala tlačit na síť a Kosťuková vymazala dva mečboly a sérií čtyř gamů v řadě poslala mač do třetí sady. Nosková prchla z kurtu, aby se uklidnila. A znovu si vybojovala stejnou pozici jako před pár desítkami minut – 5:4 a 40:15 v rozhodující sadě. Opět neuspěla, když mrštná Ukrajinka vracela její pumelice zpět do kurtu a nutila ji chybovat. Až šestý mečbol dopadl k české radosti a Nosková po něm zakřičela z plných plic.
„Vážně těžký zápas, mohly jsme vyhrát obě. Marta je ohromná bojovnice,“ smekla česká hráčka před Kosťukovou, kterou přemohla před dvěma měsíci v semifinále Wimbledonu. Pokud chce jít ve Flushing Meadows do semifinále, musí se jí povést něco, co již nikdo tři roky a 18 zápasů nedokázal - porazit na US Open Arynu Sabalenkovou jdoucí po hattricku. Se svalnatou Běloruskou Nosková prohrála oba zápasy v kariéře, naposledy letos na jaře při semifinále turnaje v Indian Wells (3:6, 4:6). To ale bylo ještě dávno před tím, než ovládla Wimbledon a nastartovala vítěznou grandslamovou šňůru, která už nyní čítá jedenáct utkání. Díky ní si potřetí v kariéře zahraje čtvrtfinále na turnaji velké čtyřky a může vyhlížet přestřelku s aktuální královnou New Yorku.