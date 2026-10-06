Zraněný Sinner ukončil sezonu. Zverev bude jedničkou, Česku se otevírá šance v DC
To, k čemu se nějaký čas schylovalo, je nyní jisté. Aktuální lídr žebříčku ATP Jannik Sinner musel kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům s kolenem odpískat zbytek sezony. Pětadvacetiletý Ital tak nebude obhajovat loňská vítězství ve Vídni, Paříži a na Turnaji mistrů. Pro německého tenistu Alexandra Zvereva se tím dokořán otevírá cesta k životnímu milníku, protože má již nyní jistotu, že rok 2026 zakončí poprvé v kariéře na postu světové jedničky. Významný dopad však tato zpráva přináší i pro český tenis v nadcházejícím finále Davis Cupu.
Zpráva o Sinnerově pauze prosákla na veřejnost v přímém přenosu stanice Sky Sport, kde ji předčasně avizoval její ředitel Federico Ferri, a krátce nato vydal oficiální prohlášení i samotný šampion. Sinner ve svém osobním vzkazu fanouškům neskrýval zklamání, ale zdůraznil, že na prvním místě je dlouhodobá budoucnost jeho kariéry.
„Společně s lékaři jsem se rozhodl, že potřebuji cyklus léčby pro své koleno, což znamená, že sezona 2026 pro mě oficiálně skončila,“ oznámil Sinner a pokračoval: „Poslední dva roky, zejména při vrcholu v Turíně, mi přinesly spoustu emocí. Tento rok to bude jiné. V tuto chvíli ale musím myslet na dlouhodobou budoucnost své kariéry. Udělám vše pro to, abych se vrátil na sto procent.“
Podrobnější popis zdravotních trablů poskytl ředitel stanice Sky Sport Ferri, který popsal, jak problémy začaly po letošním Wimbledonu, kdy Sinnera trápila ostrá bolest na vnější straně kolene. Vyšetření u odborníků v Lyonu potvrdila takzvané běžecké koleno neboli syndrom iliotibiálního traktu, což je zánět šlachy způsobený přetížením z opakovaných pohybů.
„V těchto hodinách, po zrušení účasti v Šanghaji, absolvoval Sinner několik konzultací, z nichž poslední a nejvýznamnější proběhla v Lyonu u profesora Sonneryho-Cotteta, jednoho z největších odborníků na kolena. Všechny konzultace přinesly stejný výsledek: jediným způsobem léčby je odpočinek. Operace není nutná, ale terapie je neslučitelná s vysokointenzivním tréninkem,“ vysvětlil Ferri.
Zverev má jistotu
Dodal také, že po úplném klidu bude následovat postupná obnova fyzické kondice s cílem vrátit se až na začátku roku 2027. Cílem týmu je nechat zánět zcela odeznít a zabránit tomu, aby se zranění stalo chronickým nebo aby se v poškozené tkáni vytvořily usazeniny vápníku, které by tkáň zpevnily a časem stejně vyžadovaly chirurgický zákrok.
Odstoupení italského šampiona zároveň definitivně vyřešilo tajenku ohledně prvního místa v žebříčku ATP. Sinner totiž vstupoval do podzimní části s povinností obhajovat téměř 3 550 bodů za loňská vítězství na Turnaji mistrů v Turíně, Pekingu, Paříži či Vídni. Jelikož už do konce roku žádné další body nepřidá, jeho konečný účet v žebříčku ATP Race se zastaví na hodnotě 7 950 bodů.
Sinnerův německý rival Alexander Zverev má v letošním hodnocení nasbíráno již 8 760 bodů. Tato matematika dává absolutní jistotu, že Zvereva už nikdo ze špice nesesadí a německý tenista tak poprvé v životě zakončí rok jako světová jednička.
Nečekaný vývoj na světové scéně nahrává i českým tenistům. Sinnerova absence totiž výrazně oslabí italskou reprezentaci před listopadovým finálovým turnajem Davis Cupu v Boloni. Pro mladý český daviscupový tým to představuje obrovskou příležitost. Češi se ve čtvrtfinále utkají s Kanadou a v případě postupu narazí v semifinále právě na vítěze duelu mezi domácí Itálií a Jižní Koreou.