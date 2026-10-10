ONLINE: Bartůňková hraje životní zápas, v Pekingu bojuje proti Andrejevové o finále
Dvacetiletá Nikola Bartůňková dnes hraje na turnaji WTA 1000 v Pekingu životní zápas o postup do finále. Z českých tenistek zbyla jako poslední a její soupeřkou je pátá hráčka světového žebříčku Mirra Andrejevová z Ruska. Jejich semifinále je na programu jako první od 9.00, ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Bartůňková se udržela ve hře o titul díky čtvrtečnímu vítězství nad zkušenější Karolínou Muchovou. Skvělou formu potvrdila výsledkem 6:3, 6:0. „Je to splněný sen. Před turnajem jsem takovýto výsledek nečekala. Znamená to pro mě hodně,“ uvedla.
Ještě polepšit si může proti Andrejevové. S rok mladší Ruskou, jež letos vyhrála antukové Roland Garros, se Bartůňková utkala před měsícem na US Open ve 3. kole a Češka prohrála ve dvou setech. Druhý ztratila až v tie-breaku.