Předplatné

ONLINE: Bartůňková hraje životní zápas, v Pekingu bojuje proti Andrejevové o finále

Nikola Bartůňková odvrací servis Aryny Sabalenkové
Nikola Bartůňková odvrací servis Aryny SabalenkovéZdroj: Achmad Ibrahim / AP Photo
iSport.cz
Tenis
Začít diskusi (0)

Dvacetiletá Nikola Bartůňková dnes hraje na turnaji WTA 1000 v Pekingu životní zápas o postup do finále. Z českých tenistek zbyla jako poslední a její soupeřkou je pátá hráčka světového žebříčku Mirra Andrejevová z Ruska. Jejich semifinále je na programu jako první od 9.00, ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE 1. set
0100

Bartůňková se udržela ve hře o titul díky čtvrtečnímu vítězství nad zkušenější Karolínou Muchovou. Skvělou formu potvrdila výsledkem 6:3, 6:0. „Je to splněný sen. Před turnajem jsem takovýto výsledek nečekala. Znamená to pro mě hodně,“ uvedla.

Ještě polepšit si může proti Andrejevové. S rok mladší Ruskou, jež letos vyhrála antukové Roland Garros, se Bartůňková utkala před měsícem na US Open ve 3. kole a Češka prohrála ve dvou setech. Druhý ztratila až v tie-breaku.

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes  * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů