České derby pro Bartůňkovou! Za hodinu deklasovala Muchovou a v Pekingu je v semifinále
Nikola Bartůňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6:3, 6:0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. Dvacetiletá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na Rusku Mirru Andrejevovou, nebo její krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Nikola Bartůňková, která plní v čínské metropoli roli nasazené šestadvacítky, porazila turnajovou sedmičku a spoluhráčku z klubu I. ČLTK Praha na elitním okruhu poprvé. Muchovou přehrála v počtu vítězných míčů 19:12 a udělala jen 15 nevynucených chyb, zatímco její krajanka jich zaznamenala 37.
„Upřímně nevím, jak jsem to dokázala. Byl to neuvěřitelný zápas. Karolínu znám z klubu už od svých dětských let. Je to skvělá hráčka a člověk. Byl to velmi těžký zápas. Snažila jsem se hrát svůj nejlepší tenis a dokázala jsem to,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bartůňková.
Pekingská jízda
Finalistka juniorského Wimbledonu z roku 2023 pokračuje v Pekingu v povedeném vystoupení. Před Muchovou vyřadila světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Bělorusku Arynu Sabalenkovou nebo Polku Magdalenu Frechovou a Sinju Krausovou z Rakouska.
„Je to splněný sen. Před turnajem jsem takovýto výsledek nečekala. Znamená to pro mě hodně,“ uvedla.
Útočná hra jako problém
Bartůňková dělala od začátku Muchové problémy útočnou hrou. Dařilo se jí dobře returnovat i zkracovat výměny a světová osmička se proti ní dostávala těžko do tempa. V prvním setu Bartůňková utekla díky dvěma brejkům do vedení 5:0. Muchová třemi vyhranými gamy za sebou snížila a odvrátila pět setbolů, ale šestou možnost ukončit sadu už Bartůňková využila.
Ve druhém setu Bartůňková nepolevovala a Karolína Muchová dál nenacházela na její hru recept. Proti o deset let mladší soupeřce uhrála jen deset fiftýnů a rozloučila se s turnajem „kanárem“. Set poměrem 0:6 prohrála Muchová poprvé od března, kdy v Indian Wells podlehla 2:6, 0:6 Polce Ize Šwiatekové.