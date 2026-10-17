Pád srbského talentu: místo slávy organizoval tenisovou korupci. Dostal trest na 24 let
Měl být dalším z řady úspěšných srbských tenistů. Sbíral juniorské tituly, zářil na americké univerzitě. Realita profesionálního okruhu ale Stefana Miličeviče tvrdě zasáhla. Na dně tenisové pyramidy si nevydělal téměř nic, a tak si našel jiný zdroj příjmů – sázkařskou mafii. Nyní za to inkasoval jeden z nejtvrdších trestů v historii tenisu.
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Devětadvacetiletý Miličevič si soutěžní tenis nezahraje až do října roku 2050. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) mu udělila extrémní trest zákazu činnosti na 24 let. K tomu přibyla pokuta ve výši 70 000 dolarů (1,6 milionu korun) pro hráče, který si podle záznamů ATP za celou kariéru vydělal 4 858 dolarů.
Příběh Stefana Miličeviče přitom začal jako učebnicová pohádka o velkém talentu. Narodil se v roce 1997 v Bělehradě a raketu vzal poprvé do ruky v pěti letech v klubu Olimp. Stal se mistrem Srbska do 16 let a trénoval po boku národních špiček. Prosadil se i na mezinárodní scéně, posbíral šest titulů na okruhu Tennis Europe a přidal i jeden juniorský triumf na úrovni ITF.
Přechod do dospělého tenisu nezvládl
Slibně rozjetou kariéru se rozhodl rozvíjet ve Spojených státech, kde čtyři roky oblékal barvy Minnesotské univerzity. Byl úspěšný nejen na kurtu (dotáhl to na 54. místo v americkém univerzitním žebříčku), ale i ve studiu, za což sbíral ocenění. Působil dokonce jako trenér na DePaul University v Chicagu.
Přechod do tvrdého světa dospělého tenisu ale nezvládl. Jeho maximem na žebříčku ATP zůstalo chabé 1338. místo ze srpna 2014. Pohyboval se výhradně na turnajích třetí, nejnižší kategorie, kde jsou odměny minimální a náklady na cestování vysoké.
Právě frustrace a finanční tíseň na nejnižších patrech tenisového okruhu ho pravděpodobně svedly na scestí. Vyšetřování ITIA odhalilo, že mezi lety 2022 a 2024 Miličevič zmanipuloval šest zápasů (v pěti z nich sám nastoupil) a o zmanipulování dalších šesti se pokusil. Absurditu celé situace dokresluje fakt, že ve zmíněném období odehrál podle oficiálních statistik celkově jen 11 profesionálních utkání.
Fungoval i jako „náborář“
Nezůstalo ale jen u jeho vlastních zápasů. Srb podle vyšetřovatelů fungoval jako „náborář“ v rámci širší korupční sítě. Aktivně oslovoval další hráče a stahoval je do světa ovlivňování výsledků. Když mu na to vyšetřovatelé z ITIA přišli, Miličevič nespolupracoval. Agentura se ho během roku 2026 pokusila sedmkrát různými kanály kontaktovat, ale bez výsledku.
Jelikož do 24. září neodpověděl na oficiální obvinění, byl mu trest vyměřen automaticky bez slyšení. Mluvčí ITIA nicméně zdůraznil, že délka trestu (24 let) odráží primárně závažnost samotného ovlivňování a rekrutování dalších hráčů, nikoliv jen jeho mlčení.
Miličevičův případ není zdaleka ojedinělý a ukazuje, jak hluboko je korupce na nižších turnajích zakořeněná. Do Srbovy sítě se zřejmě zapletl i chorvatský tenista Marino Jakič. S ním Miličevič v srpnu 2023 nastoupil do čtyřhry na turnaji v chorvatském Osijeku, kde dokonce došli až do finále. Jakič byl v červnu 2026 provizorně suspendován právě kvůli podezření z korupce datující se do roku 2023. Jeho vyšetřování stále probíhá.
Další případy s tvrdými tresty
Zastrašit sázkařské mafie se tenisové úřady snaží i v dalších případech tvrdými tresty z poslední doby. Francouz Quentin Folliot, někdejší 488. hráč světa, dostal loni v prosinci zákaz na 20 let. ITIA zjistila, že byl ústřední postavou sítě hráčů pracujících pro sázkařský syndikát. Folliot sice vinu odmítal, ale nezávislý tribunál mu prokázal 27 porušení protikorupčních pravidel u 10 zápasů z let 2022 až 2024.
Čínský tenista Pchang Žen-lung zase loni vyfasoval dvanáctiletý distanc poté, co mu bylo prokázáno 22 prohřešků spáchaných během pouhých pěti měsíců.
Pro Miličeviče znamená trest definitivní konec s tenisem. Až mu v roce 2050 vyprší, bude mu 53 let. Do té doby nesmí nejen hrát, ale ani trénovat nebo se jakkoliv účastnit akcí pořádaných organizacemi jako ATP, WTA, ITF či národními svazy, včetně grandslamů.