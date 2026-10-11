Lendl o tenisovém zákulisí, analýze NHL i výchově mladých: Jít ven je dnes za trest
Ivan Lendl ovládl seniorské US Open v pickleballu v kategorii od 65 do 69 let a novému sportu se věnuje naplno.
Bývalý světový hráč číslo jedna cvičí 90 minut denně a fyzickou přípravu konzultuje s kondičním trenérem Jezem Greenem.
Vedle vlastní kariéry sleduje vývoj mládežnického sportu nejen v Americe a dlouhodobě fandí Carolině v hokejové NHL.
Ivan Lendl je celý život oddaný sportu, skvělý profesionál, světovou tenisovou jedničkou byl dlouhých 270 týdnů, ovládl osmkrát grandslam, výrazně pomohl Československu vyhrát Davisův pohár. Nejenom na kurty vnesl novou dimenzi přístupu ke hře a k tréninku. Začal éru tvrdých úderů, drtivých forhendů a bezchybného tenisu od základní čáry, což bylo založené na skvělé kondici a promyšlené herní strategii. Nejen na celou svou úspěšnou kariéru vzpomíná v rozhovoru pro magazín Coach, který vedl hokejový trenér Slavomír Lener.
Precizností, strojovou přesností, vytrvalostí a ledovou tváří ničil své soupeře. Ať vyhrával nebo prohrával, nikdy neukázal soupeři emoce. „Ivan byl k sobě neuvěřitelně tvrdý, absolutní profík, moc pro to obětoval. Posunul tenis nesmírně dopředu a ovlivnil řadu hráčů, i mě,“ pronesl obdivně další velikán Roger Federer.
Přidám, že Ivan je velmi inteligentní, přemýšlivý hráč i člověk, který uměl a umí hledat cesty ke zlepšení. I po tenisové kariéře: k čemu se postaví, to dělá s nadšením, naplno, cílevědomě. Dbá na detaily, baví ho vyhrávat. Hodiny strávené tréninkem a hrou se ani teď nedají spočítat. Začal s golfem, tam to dotáhl až na „scratch HCP“ (což je 0 a hráč dokáže pravidelně zahrát hřiště v paru, často i lépe). To je nedostižný sen a meta desítek milionů golfistů na celém světě, mnohých amatérů, kteří se pohybují na greenech celý život. Ivan to rychle dotáhl hodně daleko, ale na profesionály už to nestačilo.
K tenisu se vrátil i v pozici úspěšného kouče. Dovedl Andy Murrayho ke třem grandslamům, včetně toho nejcennějšího ve Wimbledonu, a dvěma zlatým olympijským medailím. Alexandru Zverevovi pomohl k triumfu na Turnaji mistrů.
V jeho současné nové vášni pickleballu (americká varianta evropského padelu) je rovněž velmi úspěšný. Ambasadory a velmi kvalitními hráči jednoho z nejrychleji se rozvíjejícího sportu na světě jsou mj. Andre Agassi, Steffi Graffová, John McEnroe, LeBron James, Bill Gates či Leonardo DiCaprio. Ivan hraje v nejvyšší, elitní seniorské divizi 5.0+ a má výsledky. Pečlivě si vybírá spoluhráče, se kterými si na kurtu rozumí.
Přidává jeden titul za druhým, letos se stal ve své seniorské kategorii 65-69 let vítězem prestižního US Open. Pro Ivana je motivace jednoduchá. Miluje vítězství, ale ještě víc miluje se zlepšovat. Jeho hnací silou je stejná a neúnavná pozornost k detailům, která z něho kdysi dělala jednoho z největších tenistů v historii. Jeho legendární pracovní morálka, přesné tréninkové metody a zaměření se na zlepšování se nevytratily, jednoduše se přesunuly k pickleballu.
Ivan se zdá být ještě cílevědomější než kdy jindy. Upravuje svůj jídelníček, rychlostní trénink, agilitu a denní tréninkové plány, piluje techniku, to vše s jediným cílem: zlepšovat se každý den. A pokrok je vidět: nejen v medailích, ale i v tom, jak se jeho hra vyvíjí a jak si vede proti známým soupeřům. Pro Ivana Lendla není pickleball jen nový sport, je to nová výzva.
Ivane, v čem vidíš největší rozdíl ve sportování mládeže dříve a dnes?
„Nemohu to úplně posoudit, mládež jsem jako trenér nevedl. A taky bude podstatný rozdíl ve sportování dětí v Americe a v Evropě.“
Takže takhle: měl jsi možnost je vidět na kurtu, na ledě, vidět jejich zápal a zaujetí?
„To jo, když jsem byl před lety součástí Americké tenisové federace v akademii na Floridě, tam byli hráči ve věku 15-18 let a musím říci, že přístup měli vynikající. Makali, snažili se zlepšovat. Ale to byli jen ti vybraní, nejlepší.“
Lze ještě v dnešní době zahlédnout děti v Americe, jak si pinkají nebo kopou někde na plácku?
„Jo, jak se různě pohybuji ve sportovním prostředí, jedu nebo jdu kolem, tak vidím, jak si děti samy hází na basketbalový koš, hází šišatým míčem, kopou do míče na fotbalovém hřišti a hrají mini hry. To je vidět. Co se týče tenisu, tam to funguje tak, že rodiče jsou ,taxikáři‘ a pak děti převezmou trenéři. Úplná spontánnost pak funguje na severu od nás, v Kanadě. Tam spousta dětí bruslí na zamrzlých jezerech. To je ono.“
A jak jsi to měl ty? Rodiče, oba sportovci, tě ke sportu vedli, nebo ti nechávali volnost?
„Odmalička jsem měl spoustu spontánního pohybu. Samozřejmě musíš dostat dobré základy, u nás dělal malé děti-začátečníky pan Lerch. Já jsem přebíhal z kurtu na kurt, vždycky, než mě vyhodili. A tam jsem hrál s vrstevníky nebo staršími, podle toho, kdo byl volný. Mně to bylo jedno, hlavně, že jsem mohl být na kurtu a hrát. Až potom se mi věnovali rodiče. Co se týká jiných sportů, hrál jsem basket. Máma hrála první ligu, a když později hrála s bývalými spoluhráčkami, mě jako 12letýho nechaly hrát s nimi. Sem tam jsme po tenisu šli hrát fotbal. Měl jsem známýho, co dělal dost seriózně atletiku, tak jsme spolu běhali sprinty. Hodně jsem lyžoval a všechno možný, co se nahodilo. Vždycky jsem sportoval, protože mě to bavilo. Mám to tak pořád. Jsem přesvědčen, že ti, co to někam dotáhli, to tak taky měli a mají.“
Na turnaje se mi v dětství moc nechtělo
Marek Eben z tebe před léty dostal skvělé věci. Mě to tak zaujalo, byla by škoda se o to nepodělit. Někde vyhrabal, že jsi dělal sběrače míčků, a ptal se tě, jestli sběrač může ovlivnit rytmus hry.
„No jasně, musí mít cit. Když podá míč ve špatnou dobu, nebo ručník místo balonu, to je špatně. To je jako v hokeji nebo ve fotbale: když rozhodčí je bývalý hráč na jakékoliv úrovni a rozumí tomu, má cit pro zápas, tak ten zápas je lepší. Ale když já chci pískat hokej, znám to, dívám se na to, odpískám všechno správně podle pravidel, ale nemám cit pro zápas, tak ten zápas zničím.“
Vnímal jsi trenéra během zápasu, když jsi byl na kurtu?
„Já byl tak vycvičený, že