Televizní show OKTAGON PROJEKT Y: Casting v Česku!

Prošly sítem z více než tři sta dívek a žen, které by rády okouzlily domácí scénu MMA. Na následném castingu dostaly ojedinělou příležitost přesvědčit promotéry organizace OKTAGON MMA, že to jsou právě ony, kdo si zaslouží šanci stát se hvězdou nové televizní série OKTAGON PROJEKT Y, jež volně navazuje na populární OKTAGON VÝZVU. A otevírá brány do světa profesionálních bojovníků. Ovšem tentokrát výhradně zástupkyním něžného pohlaví!