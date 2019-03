Obr XFN vrávorá: odchody naštvaných bojovníků, vnitřní konflikty a dluhy | iSport.cz

Odchody hvězd, vnitřní konflikty, dluhy… Takové problémy v současnosti řeší jedna z hlavních tuzemských MMA organizací XFN. Prvním a výrazným ukazatelem, že se tato značka dostala do nelehké situace, byl přestup hlavní hvězdy Karlose Vémoly do konkurenční stáje OKTAGON MMA.

„Prý jsem odešel, protože jsem se dostal do finančních problémů… Bodejť bych se do nich nedostal, když mě XFN neplatilo,“ říká český Terminátor v exkluzivním rozhovoru v pořadu Fight! Promotér XFN Petr Kareš ale tvrdí, že Vémola změnil dres neoprávněně. „Po právním posouzení jsme přišli na to, že Vémola poruší smlouvu ve chvíli, kdy bude zápasit v sobotu na Oktagonu,“ prozrazuje Kareš. „V tu chvíli budeme nuceni aktivovat smluvní pokutu, která je deset milionů korun.“

Nejslavnějšího českého bijce totiž čeká souboj na akci Oktagon 11 v Ostravě. Obavy z postihu nicméně nemá. „Petr Kareš mě nemá čím zastavit. A to jenom proto, že neplní to, co mně a divákům sliboval.“

Po Vémolově odchodu se však začaly odhalovat další problémy. V kuloárech se rozšířily informace, že XFN dluží na více stranách. Dalším, kdo z důvodů neplacení ze slavné organizace odešel, je i úspěšný bojovník muší váhy David Dvořák. „Bohužel mi dluží značnou část peněz ze zápasů a provizí, o které jsem je mnohokrát prosil,“ komentuje situaci Dvořák.

Interní spory

Ke krizi XFN přispívají i interní rozpory. To potvrzuje i zápasník Petr Ondruš, který byl před nedávnem dokonce označen za nového promotéra této organizace. To bylo ale předčasné.

„Chtěl jsem být tím, kdo se pokusí tuto značku zachránit, protože se ukázalo, že Karešovo nakládání s finančními prostředky nebylo asi úplně ideální,“ prozrazuje Ondruš. „Největší chyba byla, že nad promotérem nefungovala žádná kontrola. Byla to taková one man show. On dělal úplně všechno.