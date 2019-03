Vémola už doručoval za Oktagon! Po loktu byl mimo, pak Poláka uškrtil | iSport.cz

Bývalý zápasník slavné UFC si připsal devátou výhru v řadě a pětadvacátou celkově. Jelikož do organizace Oktagon přestoupil teprve nedávno, zápasil pouze v rámci předzápasů.

Přesto dokázal fanoušky pořádně rozparádit. Hned od začátku totiž začal útočit svými pověstnými pěstmi. Poslat Brandyse k zemi se snažil už po půl minutě, první pokus mu však nevyšel a dokonce inkasoval tvrdou ránu. „Trefil mě ostrým loktem, když jsem se pokoušel o takedown a trenérům jsem naznačoval, že jsem trochu mimo. Musel jsem kvůli tomu trochu změnit taktiku,“ prozradil český zápasník.

V XFN je hodně věcí špatně, přesto doufám, že se vzpamatují, říká Vémola v pořadu Fight! 1080p 720p 360p REKLAMA

Vzápětí se však rozhodl to zkusit podruhé, to už byl úspěšnější. Vémola na zemi zasypal soupeře údery, ale Brandys se rozhodně nedal zadarmo. I v nevýhodné pozici pracoval dobře a několikrát se mu málem podařilo uniknout. Pár desítek vteřin do konce už však polskému bojovníkovi docházely síly, a tak využil prostoru, aby se zvedl. Jenže místo toho nabídl soupeři záda. „Schválně jsem ho nechal zvednout. Lákal jsem ho do pasti, do který se chytil,“ radoval se po zápase Vémola.

Veterán UFC mu totiž ihned skočil na záda a šikovně chytil krk. Technikou rear naked choke ho nakonec třicet vteřin před koncem prvního kola uškrtil. „Rear naked choke jsem odstartoval kariéru v Londýně, tak jsem to odstartoval i tady v Oktagonu. Příště bude TKO,“ slíbil fanouškům.

Kromě samotného zápasu s Brandysem využil prostoru a znovu zopakoval výzvu pro své dva vysněné soupeře. „Není to nervozita, je to nedočkavost. Předhoďte mi Attilu a Kristofiče. Je mi jedno jestli Pirát dneska zvítězí, chci ho popravit už v červnu na Štvanici.“

Vémola v pořadu Fight: o setkání s Gottem a brokovnici u hlavy Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného