Králem velterové váhy zůstává Kozma, Piráta zničil v pětikolové válce | iSport.cz

Pět kol čiré dominance. Šampion OKTAGON MMA ve velterové váze David Kozma měl před sebou svou vůbec první obhajobu mistrovského pásu a zvládl ji na jedničku. Během pěti dlouhých kol nedal soupeři prostor k žádnému většímu útoku a většinu zápas kontroloval. „Ve třetím kole jsem už trochu nemohl, tak jsem se snažil trochu odpočívat, abych měl sílu do dalších kol, což se povedlo,“ vysvětlil Kozma po zápase, jak naložil se svými silami.

Pět kol rozhodně není málo a Kozma v tolika kolech bojoval naposledy v roce 2013. Přestože se snažil svého soupeře ukončit před limitem, šetřil síly i pro případ, že by mu to nevyšlo. To se nakonec vyplatilo. „S pěti koly jsem počítal, i když jsem se to snažil ukončit. Byl jsem na tuhle variantu připravený,“ řekl šestadvacetiletý Čech.

To jeho soupeř musel zkousnout tvrdou porážku. Přestože dokázal odolávat brzkému konci, svého protivníka ohrozit nedokázal. „Odnáším si bitku,“ řekl jednoznačně Kristofič. „Měl hodně silné takedowny. Vždy, když jsem už myslel, že jsem ho zastavil, přišel a pokračoval. Do pi*e,“ zaklel, čímž rozesmál přítomné diváky.

Diváky byl očekávaný i souboj oblíbeného zápasníka Miloše Petráška, který se na galavečeru střetl v odvetě s Američanem Jeremy Kimballem. Petrášek s veteránem UFC bojoval už v listopadu, tehdy padl už v prvním kole a hned po zápase si řekl o odvetu. Tu dostal právě v Ostravě, ani tam však na zápasníka s přezdívkou Grizzly nestačil.

Kimballovi odolával celá tři kola, jeho snahy o takedowny však většinou nevyšly, Američan byl navíc přesnější i v kombinacích úderů. Petrášek tak prohrál na body. „Je to dobrej zápasník i soupeř, nikoho slabého jsem nechtěl. Nedá se na to moc říct, je prostě lepší než já, to se stává,“ řekl po zápase.

Z výhry se v rámci galavečera OKTAGON 11 radoval i Maďar Máté Kertész, který si poradil ve druhém kole technickým knokautem se Slovákem Radovanem Úškrtem. Jan Gottvald porazil na body Mantase Zukauskase z Litvy, Václav Mikulášek v prvním kole uškrtil Ondřeje Rašku a Milan Ďatelinka technickým knoukautem ukončil v prvním kole do té doby neporaženého Miroslava Brože.