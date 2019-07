OKTAGON PROJEKT Y - 10. díl: Před fanoušky donaha!

Vrchol se pomalu blíží. Už za necelé tři týdny se čtyři drsňačky představí v semifi nále na pražské Štvanici. Malou »štvanici« ovšem pociťují na vlastní kůži už teď. „Zájem fanoušků samozřejmě vnímám. A negativem je pro mě ztráta soukromí,“ přiznává třeba Kateřina Klinderová.

Potetovaná provokatérka se s rivalkami z PROJEKTU Y málokdy shodne, u této problematiky však našly řeč. „Všechno je víc veřejné, o všechno se musím dělit. Je to zásah do soukromí,“ krčí rameny i Slovenka Petra Batthyanyová.

Čtveřice zápasnic však jedním dechem dodává, že »nahota« k tomu prostě patří. A jak každá z nich zvýšený zájem o svou osobu vnímá?

Ivana »Ivy« Hašková (19)

Bojí se zklamání

„Obrací se na mě spoustu lidí, a speciálně už od věku 11 let. Zprávy od nich mě zasáhly nejvíc. Ale minus to představuje hlavně pro moji psychiku. Spousta těchto lidí mi fandí a nechci je ani sebe zklamat tím, že bych to nedotáhla do konce.“

Kateřina Klinderová (27)

Idiot z Prostřena

„Přijdu si jako v Rodinných poutech. Lidi to evidentně zajímá a baví je to. A díky mým vyhraněným názorům a temperamentu je to zajímá ještě víc. Přirovnávám to k pořadu Prostřeno. Představte si, že by tam nebyl žádný idiot, co taktizuje...“

Eva Borodáčová (30)

Filtr na negace

„Občas se ke mně dostanou negativní reakce. Dřív jsem z nich byla zaskočená, ale teď už mám v hlavě fi ltr: Nejdřív důležité věci, až pak všechno ostatní. Záleží mi jen na tom, co si myslí moji trenéři, rodina a skuteční přátelé. Všechno ostatní jsou jen šumy.“

Petra Batthyanyová (25)

Motivace neschopností

„Spousta lidí mě začala poznávat, kontaktují mě na sociálních sítích, tykají mi a prožívají se mnou ten příběh. Někteří mi píší, že je motivuji, aby začali cvičit. Prý když viděli, jak jsem na začátku neschopná a makám, tak je to taky nakoplo!“