Smutek v zimních sportech. Rakovina skolila zakladatele snowboardingu (†65)

Do zasněženého nebe odešla snowboardová ikona doma v obklopení rodiny a přátel. Jake Carpenter, který je po právu považován za jednoho z vynálezců snowboardu, již před dvěma týdny psal svým zaměstnancům, že jeho zdravotní stav není v pořádku.

„Tomu nebudete věřit, ale moje rakovina se vrátila. Je to stejný nádor jako poprvé. Prostě jsem se toho nikdy nezbavil. Něco z toho zůstalo v mých lymfatických uzlinách a začalo opět pracovat. Šance tady určitě je, ale bude to boj,“ stálo v Burtonově emailu.

Slavný nadšenec do zimních sportů zřejmě tušil, že se konec blíží, zůstával však nad věcí. „I když se bojím toho, čemu čelím, je jednodušší se s tím vypořádat, když vím, že mám rodinu, která bude pokračovat. To stejné cítím i o své společnosti, svých přátelích a našem sportu. Vrátím se, ale bez ohledu na to, vše je v dobrých rukou, což je úžasný pocit při vstupu do této zóny nejistoty,“ zakončil zprávu s jednoduchým podpisem „Jake“.

Carpenter i během svých posledních dní nepřestal myslet na milovaný sport, který pomohl zpopularizovat po celém světě. Na prkně jezdil po celém světě, co nejdéle mohl. Rodák z New Yorku se chtěl v mládí jako vášnivý lyžař stát členem univerzitního lyžařského týmu. Sen o kariéře na lyžích však skončil, když si nejprve při autonehodě zlomil klíční kost a o pár dní později ještě dvakrát při jíždě na skateboardu.

Touha po svazích Carpentera neopustila a v roce 1977 založil ve stodole ve Vermontu firmu Burton Snowboards, kde o dva roky později vytvořil základní model snowboardu, který obohatil provazy pro základní kontrolu jezdce nad prknem.

Během čtyřiceti let neustálého zdokonalování se snowboard stal vrcholovým sportem, v němž se výrazně zaskvěly i české jezdkyně. Eva Samková či Ester Ledecká na prkně vybojovaly pro Českou republiky zlaté olympijské medaile.