VYSVĚDČENÍ zimních sportů: úspěšné hvězdy i historická sezona bobistů | iSport.cz

Martina Sáblíková s Evou Samkovou prožily velmi povedenou sezonu • FOTO: koláž iSport.cz Fanoušci Hry o trůny už mají husí kůži, poněvadž zima se blíží. Hlavní část sportovní zimy je ale u konce. Slávu olympijských disciplín v Česku udržely na výši především tři velké opory. Rychlobruslařka Martina Sáblíková jezdila po třicítce v životní formě, možná nejlepší sezonu kariéry zažila i snowboardkrosařka Eva Samková. Ester Ledecká si na prkně stále drží převahu, ačkoli na lyžích řešila nepříjemné problémy. Biatlon si naopak zvyká na nové tréninkové metody z Norska.

SNOWBOARDING Známka Sportu: 1 Co se povedlo: Dvě hvězdy ze svých prken stírají zlatý prach. Snowboardkrosařka Eva Samková má za sebou jednu ze svých životních sezon. V americkém Solitude suverénně vyhrála mistrovství světa a konečně tak získala titul, který jí v kariéře jako jediný odolával. Samková od loňské olympiády neslezla ze stupňů vítězů a v napínavém boji s věčnou rivalkou Lindsey Jacobellisovou po dvou letech opět ovládla pořadí Světového poháru. Za ní stále roste mladá Vendula Hopjáková, která pronikla na osmnácté místo v celkovém pořadí SP. V alpském snowboardingu opět zářila Ester Ledecká. I když kvůli kolizi s lyžováním nestartovala na mistrovství světa a vynechala i tři závody Světového poháru, počtvrté za sebou vyhrála celkové pořadí SP a získala i malý glóbus za olympijskou disciplínu paralelní obří slalom. Dobrou sezonu zažila i freestylistka Šárka Pančochová, která se dostala zpátky po trápení v olympijské zimě, před níž absolvovala operaci obou ramen. Jejím nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo ve slopestylu v Pekingu. Co se nepovedlo: Za zářícími hvězdami stále leží stín, minimálně ve snowboardcrossu je ale nadějný pohled do budoucna. Lepší se Vendula Hopjáková a na začátku sezony si i díky crowdofundingové kampani dojela mladá partička pro zkušenosti na juniorské MS na Nový Zéland. Eva Samková prožila výbornou sezonu, kterou korunovala triumfem na MS • Foto Profimedia.cz

RYCHLOBRUSLENÍ Známka Sportu: 1 Co se povedlo: Martina Sáblíková? Fenomenální! Snad jen olympijská zima s třemi medailemi z Vancouveru může konkurovat téhle jízdě. Šampionka rychlých nožů se po protrápené minulé zimě rozjížděla pomaleji, později začala s přípravou a od začátku si s trenérem Petrem Novákem dala cíl být ve formě až koncem sezony. A vyšlo to parádně. Na rozdíl od minulé sezony zůstala zdravá a dokázala, že zdaleka není na odpis. Dobré časy začaly stříbrem z mistrovství Evropy ve víceboji v Collalbu a pak už kosila zlaté klasy. Na mistrovství světa v Inzellu vyhrála kromě své tradiční pětky po třech letech i trojku, což sama označila za nejpřekvapivější titul. Na mistrovství světa ve víceboji v Calgary překonala světové rekordy na 3000 metrů (po třinácti letech!) i na 5000 metrů. V Salt Lake City pak rekord na trojce ještě vylepšila, a navíc dokonala dvanáctý triumf ve Světovém poháru na dlouhých tratích. Co se nepovedlo: Nikole Zdráhalové trenér Petr Novák dlouhodobě prorokuje boje o medaile, zatím se to nedaří. Dvaadvacetiletá dívka potřebuje zůstat fit. Rychlobruslařka Sáblíková zajela na MS ve víceboji světový rekord na 3000 m 3:53,31. O tři setiny překonala výkon Kanaďanky Klassenové z roku 2006 • Foto Profimedia.cz

BIATLON Známka Sportu: 3 Co se povedlo: Nástup Markéty Davidové. O jejím talentu se vědělo, je juniorskou mistryní světa, avšak že začne prohánět světovou špičku hned při své první kompletní sezoně v SP, to se nečekalo. Navzdory 22 letům se zhostila pozice české jedničky a je podepsaná pod všemi pěti medailemi. Čtyři získala sama, k páté výrazně pomohla ženské štafetě. Jako jediná z týmu měla rychlost běhu srovnatelnou s úzkou elitou a navzdory pověsti postrachu ve střelbě udělala i zde (byť stále ne stabilně) velký posun. Do budoucna nabízí velký příslib, stejně jako dvacetiletý Jakub Štvrtecký. Co se nepovedlo: Transfuze norské krve do českých žil zatím vykazuje spoustu vedlejších účinků. Až na Markétu Davidovou tým pod vedením norských koučů Egila Gjellanda (trenér žen) a Anderse Magnuse Bratliho (asistent trenéra mužů) běžecky oproti ostatním výrazně zaostal (často i s čistou střelbou byl od medaile daleko), získal nejméně medailí od chvíle biatlonového boomu (5) a na MS vyšel úplně naprázdno. Na vině může být jednak nově nastolený trénink na vytrvalost, který si stále zcela nesedl, pak zdravotní potíže nebo ne vždy ideálně připravené lyže. Hlavní zklamání se neslo především s Veronikou Vítkovou, jež běžecky tápala už od začátku sezony, a ani Michal Krčmář s Ondřejem Moravcem nedosáhli na víc, než na tři umístění v top 10. Reakce a změny jsou nutné. Markéta Davidová jela v červeném dresu pro nejlepší závodnici Světového poháru v disciplíně, malý glóbus ale nakonec nezískala • Foto Petr Slavík/Český biatlon

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ Známka Sportu: 3 Co se povedlo: Ester Ledecká v první části sezony navázala na svou zlatou olympijskou zimu a dvakrát se dostala do elitní desítky ve sjezdech Světového poháru v Lake Louise a v Cortině d´Ampezzo. Po dlouhém váhání se rozhodla upřednostnit světový šampionát v Aare před tím snowboardingovým v Utahu a měla tak několik týdnů soustředěné přípravy na MS, kde si ve všech disciplínách vylepšila své nejlepší výsledky. Ve slalomu se výrazně posunula Gabriela Capová, která v SP třikrát bodovala a doma ve Špindlerově Mlýně si zajela patnáctým místem nejlepší výsledek kariéry. Své první body v SP získal i Jan Zabystřan, a to na prestižní adrese, v alpské kombinaci ve Wengenu. Co se nepovedlo: Lyžařský vývoj Ester Ledecké pozastavila série pádů po Novém roce. Ledecká kvůli nim ztratila jistotu a po zbytek sezony nenašla svůj předchozí agresivní projev. Zůstává otázkou, nakolik bude při kombinaci se snowboardingem schopná naplnit své předpoklady konkurovat absolutní lyžařské špičce. Ester Ledecká při super-G na MS ve sjezdovém lyžování • Foto Reuters

SKOKY NA LYŽÍCH Známka Sportu: 3 Co se povedlo: Velký návrat Romana Koudelky. Po nejhorší sezoně kariéry, po níž zvažoval konec aktivní dráhy, se připomněl konstantní zimou, v níž se osmkrát probojoval do nejlepší desítky. Nejlepší formu měl při jednom z vrcholů, na Turné čtyř můstků zopakoval pátým místem svůj dosavadní nejlepší výkon ze sezony 2011/2012. Zimu končil v nejlepší patnáctce, což svědčí o příslušnosti k širší špičce. Nadějí byly výkony nedávného juniorského mistra světa Viktora Poláška, který pravidelně bodoval a na začátku sezony se blýskl dvanáctým místem ve Wisle. Obecně se tým po minulé sezoně hrůzy výrazně zvedl, pomohly nástup nového vedení, klidnější atmosféra a lepší materiální podpora. Co se nepovedlo: Vyladit formu směrem k světovému šampionátu v Seefeldu. Výkonnost týmu koncem sezony klesala. Nešťastným vrcholem byl závěrečný letecký víkend v Planici, kde se nikdo z reprezentace nedostal do závodu. Zásadním problémem zůstávají tréninkové podmínky v Česku. Klíčová je brzká rekonstrukce tréninkového areálu v Harrachově, na kterou vloni slíbil peníze premiér Babiš. Roman Koudelka se osmkrát probojoval do elitní desítky • Foto Profimedia.cz

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ Známka Sportu: 4 Co se povedlo: Po odchodu posledních opor nastala strastiplná etapa totální generační výměny. Jasnou hvězdou nové krve je dvaadvacetiletý Michal Novák. Vrcholem jeho sezony bylo juniorské MS v Lahti, kde předvedl tři velmi kvalitní výkony v čele s druhým místem na bruslařské patnáctce. Na stejné trati na závěr SP potěšil životním čtrnáctým místem ve Falunu, kde porazil plejádu hvězd v čele s Johannesem Klaebem. Na univerziádě vyhrála Petra Hynčicová, studentka z Colorada, sprint bruslením. V týmu vyrůstají mladé naděje jako sprinteři Ondřej Černý a Tereza Beranová, která se na MS v Seefeldu dostala do vyřazovacích jízd. Potěšitelný je také velký zájem o mládežnické závody. Co se nepovedlo: Další bolavou sezonu zažila nejzkušenější závodnice Petra Nováková. Většinu sezony léčila záda a kyčel, do třicítky pronikla jen jednou v SP a jednou na MS. Na světovém šampionátu v Seefeldu neměl tým trumf na překvapení. Talentovaný Michal Novák ladil na juniorské MS a po nemoci nebyl v nejlepší formě. V dalších letech na všechny čeká ještě spousta práce. Běžkař Michal Novák vybojoval na MS do 23 let na bruslařské patnáctce stříbro • Foto SLČR

SEVERSKÁ KOMBINACE Známka Sportu: 5 Co se povedlo: Hned v prvním závodě sezony v Kuusamu se Tomáš Portyk blýskl čtvrtým místem. Pak už to šlo jenom dolů. Co se nepovedlo: Byla to černá zima. Kromě úvodního závodu se nedařilo ani lídrovi Tomáši Portykovi. Do konce sezony už se jen jednou dostal do nejlepší dvacítky, z dalších závodníků jen dvakrát bodoval Jan Vytrval. Nepomohla ani závodní pauza před světovým šampionátem v Seefeldu. Všechny reprezentanty srážely tragické výkony na můstku, což má jasnou souvislost s nemožností tréninku na domácích můstcích.

Neprobral se ani nejzkušenější bard Miroslav Dvořák, jenž po sezoně ukončil kariéru. Tomáš Portyk se postupně dostal do pozice nejlepšího českého sdruženáře • Foto Profimedia.cz

BOBY Známka Sportu: 2 Co se povedlo: Všechno nastartoval nákup nablýskaného bílého čtyřbobu značky Wallner za přibližně tři miliony korun. Pilot Dominik Dvořák se s ním se svou posádkou stabilně posunul do první desítky. Ještě lepší výsledky předváděl Dvořák na dvojbobu s brzdařem Jakubem Noskem, celkově skončili čtvrtí v hodnocení Světového poháru. V Siguldě dojel Dvořák na dvojbobu čtvrtý, v Innsbrucku na obou strojích pátý. Pro české boby to byla ve všech směrech historická sezona, světová špička uznala, že jí vyrostli noví soupeři. Co se nepovedlo: Českému týmu nevyšlo mistrovství světa ve Whistleru, na nejrychlejší světové dráze se drahý čtyřbob překlopil, posádka dojela do cíle po hlavách a nakonec se nedostala do závěrečné jízdy. Čeští bobisté prožili povedenou sezonu • Foto Profimedia.cz