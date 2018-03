Od tří milionů až do 1,2 miliardy. Velký přehled platů ve formuli 1

Formule 1 odstartovala novou sezonu první Velkou cenou v Austrálii. Nový král mezi piloty je znám ale už teď. Nejlepší plat ze všech závodníků má Sebastian Vettel z týmu Ferrari. Slavná italská stáj nechtěla přijít o svého lídra, který přemýšlel o tom, že zamíří ke konkurenci do Mercedesu a pojistila si ho pohádkovým kontraktem na tři roky. V každé sezoně si přijde na 60 milionů dolarů (1,242 mld. Kč).

Současný šampion formule 1 Lewis Hamilton už tak není nejlépe ohodnoceným jezdcem a propadl se na druhé místo. U týmu Mercedes mu letos dobíhá smlouva na 50 milionů dolarů ročně. Brit už několikrát lehce naznačil, že by to pro něj mohla být poslední sezona, protože se cítí být už unaven. Německá stáj se ho ale snaží nabudit, jak jen to jde.

„Minulá sezona byla jedna velká a dlouhá bitva, takže po odpočinku s rodinou se cítím skvěle,“ řekl Hamilton, který dostal o měsíc delší volno. Největším motivací pro něj ale má být gigantický kontrakt na následující tři sezony v celkové výši 3,5 miliardy korun. Smlouvu by mohl podepsat v následujících týdnech.

„Očekávám bezproblémové jednání,“ usmál se loni Brit, když vedení Mercedesu poprvé nastínilo, kolik by svému esu dali peněz. Pokud bude chtít být Lewis nejlépeplaceným jezdcem, budou muset manažeři ještě pár milionů přitlačit.

Zatímco Vettel a Hamilton si ročně přijdou na sumu přes miliardu korun, dva nováčci ve startovním poli jsou chudými příbuznými. Brendon Hartley z Toro Rosso má gáži 7,2 milionu korun a Charles Leclerc ze Sauberu jen 3,1 milionu korun.