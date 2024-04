Nečasovi se vzdaluje MS v Praze. Dal slib, co plní. V zádech má fantoma

Seděl v tréninkovém centru v tričku s logem Hurricanes, dostal otázku na domácí šampionát. „Hned bych sedl na letadlo a dorazil. Ale my nevypadneme,“ zněla éterem rázná odpověď Martina Nečase. Český útočník před startem play off NHL bezmezně věřil postupu své Caroliny přes Islanders, po páteční noci má jeho klub třízápasový polštář. Je krok od druhého kola, s čímž se ruku v ruce vzdaluje šance na to, že by pětadvacetiletý šikula posílil národní tým.

Islanders finišovali základní část sérií osmi vítězství a jediné porážky. Odvážnější predikce tvrdily, že by svěřenci někdejšího legendárního brankáře Patricka Roye mohli favorita z Raleigh potrápit. Jsou rozjetí, v dobré fazoně, svérázný stratég je připraví.

Nic takového. Spíš rána mimo, střet s realitou. Ze čtvrtka na pátek slízli Newyorčané porážku 2:3, stojí na pokraji útesu. Ještě kousek a čeká je nezvratný zánik. „Zoufale touží po zvratu. Bojují tvrdě,“ popsal kousavého soka forvard Jordan Martinook.

Jenže co je to proti výkonu jeho Caroliny. Ta potvrzuje, že má větší hloubku kádru a do čtyř formací napěchovala potřebnou kvalitu. Vůbec největší jistotu ovšem aktuálně nachází v brance. Frederik Andersen naposledy 29 zákroky přiblížil průnik do další fáze vyřazovací části. Dán působí chladnějším dojmem než Severní moře.

„Freddie se ukázal hned několika klíčovými zákroky. Udělal rozdíl v zápase. Islanders do toho šlapali, vydali ze sebe všechno,“ věděl moc dobře hostující trenér Rod Brind’Amour.

Z gólmana, na kterého na předchozí štaci v Torontu přicvakli nálepku bídníka, co neumí projít skrz úvodní kolo, se stal hrdina Hurricanes. Od roku 2019 je dokonce s průměrem 2,11 inkasovaného gólu na utkání v rámci play off nejlepším ze všech.

Už v desáté minutě třetího mače si lapačkou pošmákl na dorážce Noaha Dobsona z jasné pozice. Nejlepší zásah si ovšem schoval na závěr. Pět minut před koncem po kontaktu v brankovišti upadl, přesto natáhl ruku a pod horní tyčkou našel letící projektil z hole Alexandera Romanova.

Domácí byli v šoku. Jak to, co to? Nechápali… „Už v té první situaci nás skvěle vychytal, skóre mělo být 1:1,“ lamentoval Roy. „Opravdu frustrující. Jsme rozhodně zklamaní. Jako když vás bodne žihadlo,“ soukal ze sebe okradený Dobson.

Martin Nečas ve třetím zápase Góly 0 Asistence 1 Plus/minus 0 Střely 1 Hity 3 Čas na ledě 14:43

Isles stejnou jistotu v kleci neměli. Po ztrátách na teritoriu protivníka pro změnu mezi tyče postavili Ilju Sorokina. Ten však musel svou směnu předčasně ukončit, když mu v čase 27:14 vklouzla za záda nenápadná střela Sebastiana Aha. Canes vedli 3:1, znovu jim čelil Semjon Varlamov.

„Vyhráváme a prohráváme jako tým,“ odmítal hodit vinu na svého startujícího brankáře Roy. „Cítili jsme, že chceme změnit tempo zápasu. Hráli jsme do té doby dobře, takže jsem rošádou gólmanů toužil pouze dodat energii týmu.“

Záměr se povedlo naplnit napůl. Brock Nelson ještě před pauzou snížil, víc už domácím Andersen nedovolil. Slavit tak mohl i Nečas, který v 58. minutě exkluzivním defenzivním střídáním pomohl Carolinu dotlačit k vítězství. Soupeře hnaného naplněným stadionem při snaze odvolat brankáře ani nevpustil do pásma. I díky Čechovi si tak experti obranáři na střídačce Hurricanes odpočali.

Hned v páté minutě se navíc křídelník z Nového Města na Moravě podepsal pod úvodní gól. Využil strategie sypat na Sorokina rány odevšad. Nepřesný pokus někdejšího hráče brněnské Komety se odrazil z rohu kluziště přesně do jízdy střelce Brenta Burnse.

Nečase pak nemuselo mrzet ani zaváhání, že v samotné koncovce první části v brilantní pozici Rusa sám nepropálil. Nebo když si po přestávce protáhl střídání, a i proto se prosadil na brankovišti zcela nehlídaný Pierre Engvall. Ve výsledku se počítá jen výhra.

„Uděláme vše pro to, abych mohl do Česka přivézt Stanley Cup. Toužíme dojít co nejdál, půjdeme kolo od kola. Člověk chce pomoct týmu, hrát klíčovou roli,“ předeslal Nečas už před play off.

Anketa Kdo podle vás vyhraje Stanley Cup? Boston Carolina Vegas Florida NY Rangers Někdo jiný