Puhajková jen v kalhotkách škádlila z balkonu dělníky: Ať z toho taky něco mají!

Půvabem strčí do kapsy kdejakou missku • Blesk - Filip Matušinský

V červených sexy šatech jí to mimořádně sluší • Blesk - Filip Matušinský

Inně to na módní přehlídce partnerek hokejistů Philadelphie Flyers ohromně slušelo... • albfor.wordpress.com

Inně to ve svatebním sluší. Tyhle šaty si zamilovala. • Facebook

Že by už Inna Puhajková myslela na svatbu? • Facebook

Inna a Petr jdou k vodě. To je dvojka! • Instagram

Tvář novácké sportovní redakce a bývalá partnerka Jaromíra Jágra se netají tím, že se ráda ukáže v roli modelky. Nebere to jako práci, spíš jako koníček. Možná jí nějaká ta kačka za fotky do kapsy spadne, ale koho to zajímá. Důležité je, jak skvěle na nich vypadá!

Při jejím posledním focení se dostala až na balkón. Jen v kalhotkách a s velmi krátkým tričkem. No prostě maximálně sexy! „Ať z toho dělníci taky něco mají,“ vtipkovala na Instagramu. Na pozadí obrázku byla vidět špička jeřábu, takže bylo jasné, že se kluci od lopaty mohli trochu pokochat.

Ale můžou si nechat zajít chuť stejně jako všichni ostatní pánové. Inna je totiž zadaná. Po náročném vztahu s hokejovým bohem si vybrala fotbalistu Jihlavy Petra Tlustého. Mnohem méně výrazného sportovce, zato více vyniká na obrázcích. Je to takový »modelín«…