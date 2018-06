Rozhodčí opilec se vrátil! Pilný pískal okres a vytasil prostředníček

Slávisté právě potkali čtvrtého sudího Marka Pilného, Karel Piták si to pořádně užil • iSport TV

Ochranka odvádí čtvrtého sudího Marka Pilného do šatny v poločase zápasu Příbram - Slavia • iSport TV

Rozhodčí Pilný přijel po dvou letech tresu do Dolní Kalné. Diváci se ptali, jestli nedá panáčka. • Blesk - Tonda Tran

Sudí Marek Pilný se proslavil opileckým skandálem na zápase Příbram - Slavia. Včera vzal po dvou letech znovu píšťalku do pusy. • Blesk - Tonda Tran

Vyhodili ho dveřmi, vrátil se oknem. Legendární sudí Marek Pilný (44), který se proslavil opileckým skandálem na zápase Příbram - Slavia, vzal včera po dvou letech znovu píšťalku do pusy.

O velkolepý comeback v žádném případě nešlo. Muže v černém, uvyklého na prvoligové trávníky, přivítala Dolní Kalná, obec o pouhých 689 obyvatelích. Však se taky u Trutnova na zápas okresní soutěže III.třídy proti Jiskře Libeč, který měl Pilný jako hlavní arbitr na starosti, sešlo jen 67 platících.

„Rozhodčí, dáme si panáčka?” pošťouchl potížistu jeden z fanoušků hned před úvodním výkopem. „Dejte si!” odvětil oslovený bez mrknutí oka.

„To víte, že vím, o koho jde, tenkrát to byl mega úlet,” ujistil redaktory Blesku onen provokatér. A pamatovali si i jiní. „Byla to tenkrát velká ostuda, rozhodčí by se neměl takhle chovat,” šumělo mezi diváky. „Dneska je ale ve formě, snad se za tu dobu spravil,“ našli se však i zastánci.

Pilný si skutečně dal záležet, aby návrat nepokazil. Po hřišti létal rychleji než mnozí hráči.

Pro navrátilce do řad sudích to tak byl vcelku příjemný zápas. I díky tomu, že hosté rozdupali domácí 4:2 a o nějaké mele na hřišti nemohla být řeč. Stačilo jednou vytasit žlutou kartu a zbytek zápasu dopískat v odpočinkovém tempu.

Ukázal pilný prostředníček Marek Pilný na hřišti dokázal, že jako rozhodčí ovládá spoustu gest. A jedno předvedl i po zápase. To když nepochopitelně nerozdýchal žádost o rozhovor pro Blesk. „V žádném případě. Novináře úplně nenávidím,“ prohlásil nesmlouvavě předtím, než nastoupil do černé octavie. S prostředníčkem vztyčeným směrem k fotografovi pak Dolní Kalnou opustil. Ano, tak se chová muž, který se doma totálně zesměšnil a pošpinil český fotbal před celým světem...

Další VIDEO opilého sudího: Bodyguard ho vedl do kabiny, slávisté padali smíchy 720p 360p 240p REKLAMA