Robbie Williams při zahájení MS: zazpíval hity, ukázal prostředníček!

Williams si zazpíval se sopranistkou Aidou Garifullinovou, zatímco bývalý brazilský kanonýr Ronaldo přinesl oficiální míč šampionátu. Britský zpěvák za doprovodu kapely a tanečníků přímo na trávníku zazpíval jeho největší hity Let Me Entertain You a Rock DJ a spolu se sólistkou vídeňské opery předvedli další ze známých Williamsových písní Angels.

Během jedné z písní se Williams nechal trošku unést a do kamery s gustem ukázal prostředníček. Zpěvákovo gesto, jistě to nejzajímavější ze střídmého ceremoniálu, hned zaplavilo sociální sítě.

Nejvtipnější reakci si připsal obránce Anglie a Manchesteru City Kyle Walker. Ten popíchl krajana a bývalého spoluhráče z Tottenhamu. "Je moc hezké, že Robbie pozdravil Dele Alliho," napsal ke GIFu Williamsova "fakáče" na svém twitterovém účtu.

So nice of Robbie to say hello to @dele_official ! pic.twitter.com/R5jWVeR73F — Kyle Walker (@kylewalker2) 14. června 2018

