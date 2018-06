Bijec Vémola promluvil o sexu před zápasem, i že seděl za nezdaněné miliony!

Galavečer, kde zápasí Karlos Vémola je zárukou toho, že bude hala vyprodána. Taky je za to od promotérů velice dobře finančně ohodnocen. „Když jsem přišel do Čech a začal jsem zápasit, tak se mi podařilo získat rekordní částku za tuzemský zápas. Startuje se na 20 tisících korunách a já jsem dostal 250 tisíc korun. Tenkrát před čtyřmi roky jsme si s manažerem říkali, že to je v Čechách historicky největší částka. Od té doby se bavím v částkách milionů korun, za můj zápas,“ prozradil Vémola, jak se posunula tuzemská MMA scéna, co se týče peněz.

Vysvětlil to pak jednoduchou rovnicí. „Když bude vydělávat promotér, tak budou vydělávat i zápasníci.“ Právě kvůli vydělaným milionům měl Vémola potíže v Anglii, kde žije a trénuje. Stačilo, aby nezdanil peníze od sponzorů a bylo zle.

„Byl jsem odsouzený za neplacení daní v Anglii. Měl jsem si víc dávat pozor a nenechávat to jen na manažerech. Nevedl jsem si účetní knihy asi tak, jak jsem měl. Šlo o to, že jsem nezaplatil daň ze čtyř milionů korun. Někteří podnikatelé vyváznou za daleko větší částky s podmínkou a já jsem vyfasoval rok a půl roku jsem si odseděl,“ řekl bojovník s přezdívkou Terminátor.

Vémola se nevyhnul ani otázce týkající se sexu před zápasem. „Je to jen o hlavě. Pokud se na to podíváte vědecky, tak to nehraje vůbec žádnou roli. Tvrdí se, že sex by neměl být, abyste v sobě udrželi testosteron. Pokud to tělo chce, tak ten testosteron vyloučí tak jako tak. Je úplně jedno, jestli máte sex týden před zápasem nebo v den zápasu,“ tvrdil Vémola, jehož čeká už 28. června utkání s Patrikem Kinclem v O 2 areně v rámci galavečera XFN.

