CELÝ ZÁZNAM: Bitva slov Vémola vs. Kincl. Zápas s tebou je úplně zbytečnej

Jeden hubne, druhý přibírá. Dva špičkoví čeští MMA bojovníci Karlos Vémola a Patrik Kincl normálně zápasí v odlišných váhových kategoriích, nyní se ale sejdou v jedné. Domluvili se, že své síly poměří ve střední kategorii, která je do 84 kilogramů. „On si pořád myslí, že může vyhrát, ale je to blbost. Zapomíná na to, že já v den zápasu budu mít o 10 až 15 kilogramů víc,“ kroutil hlavou na jejich vzájemné slovní hecovačce Karlos Vémola.

Veterán ze slavné MMA organizace UFC s Kinclem zápasit nechtěl. Vyprovokoval ho však videem, ve kterém tvrdil, že je šampionem napříč váhami a válel by i ve velterové. Tedy v té, ve které právě Kincl zápasí. „Já jsem tam nikoho nejmenoval, rozhodně ne žádného svého kamaráda. Narážel jsem spíš na Peštu, který vedl úplně zbytečný řeči. Že se toho chytil Patrik, to mě trochu zaskočilo,“ řekl český bojovník s přezdívkou Terminátor. Jenže jeho vyjádření ťalo do živého. „Když se začal prohlašovat za šampiona mé váhy, tak mě naštval, to je celý,“ vysvětlil Kincl, proč se rozhodl reagovat.

Své rozepře si však během slovní přestřelky nevyříkali, už tak hutnou atmosféru naopak ještě rozvířili. Vémola totiž jejich vzájemný zápas bere jako osobní křivdu, s Kinclem je totiž pojilo přátelství. „To není žádná zrada. Já jsem sportovec, pro mě je to jen zápas nic jiného,“ snažil se vysvětlit Kincl, ale na úrodnou půdu jeho slova nepadla. „Já to tak beru. Necháváš za sebou lidi, kteří ti v začátcích pomáhali. MMA je kolektivní sport, ale to si ty neuvědomuješ. Někdy ti to vysvětlím nebo to do tebe v O2 areně prostě vtluču.“

Na otázku, v čem je Vémola slabý, měl Kincl odpověď hned. „To bychom tu byli dlouho. Třeba ten postoj. Nedělá nic jiného, než svou deset let starou taktiku. Je v ní silný, to nepopírám, ale je to furt stejný dokola, nic nového.“ Vémola nad tím však mávl rukou. „Já jsem chtěl zápasit s Attilou Véghem. To by byl největší zápas celé československé scény. Zápas s tebou je úplně zbytečnej, pro tebe i pro mě. Jsi jedinej, kdo ho chce.“

Galavečer s názvem XFN 11 se bude konat 26. června v pražské O2 areně. Kromě hlavního zápasu večera mezi Vémolou a Kinclem se do oktagonu postaví také další elitní bojovníci jako je Makhmud Muradov, Petr Kníže, Jaroslav Pokorný, či Sandra Mašková.