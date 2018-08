Maki poprvé o konci exparťačky Kiki: Zůstala zlost? Řekla něco úplně jiného

„Je to škoda hlavně pro český beachvolejbal, protože jsme měly dva výborné týmy,“ pověděla Sluková. „Na druhou stranu tomu rozhodnutí rozumím. Ten náš sport není jednoduchý, je to hodně cestování, hodně práce. V tomhle ji chápu, asi si to promyslela a ví, co dělá,“ krčí Maki rameny.

A přestože se jejich pár před třemi lety ve zlém roztrhl, o Kristýně mluví jen v dobrém. „Já ji rozhodně do takzvaně normálního života po beachvolejbalu přeju jenom všechno nejlepší!“ tvrdí blondýnka s tím, že sama chce pokračovat minimálně do olympijských her 2020 v Tokiu.