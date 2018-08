Reálné detaily o stavu Schumachera: Je na vozíčku a často pláče!

Není snad fanouška, kterého by nezajímalo, jak na tom sedminásobný mistr světa po nehodě na lyžích ve Francii v roce 2013 doopravdy je. Během let rekonvalescence se vynořila řada spekulací, ale rodina Michaela chránila. Prý by nebylo dobré hovořit o tom, jak vypadá.

Ovšem přišel zlom! Nejmenovaný člověk blízký Schumacherově rodině řekl francouzskému magazínu Paris Match podrobnosti, jaké zatím zůstávaly utajeny. „Když Michaela posadí na vozíček u ženevského jezera s výhledem na hory, často pláče,“ stojí v textu doslova.

Idol rychlých kol prý stále nemůže chodit ani mluvit, občas udělá jen minimální pohyby při rehabilitaci v bazénu. Aby lékaři udrželi pozornost jeho mozku, pouští mu zvuky motorů F1, při nichž Schumacher občas ukáže omezené emoce.

Následky nárazu hlavy do kamene, i když má člověk kvalitní helmu, mohou být fatální. Případ motocyklového fenoménu z lyžařského dobrodružství je tomu důkazem. Přesto je vidět, jaký je Němec bojovník, nevzdává to!