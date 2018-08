Prohra? Bolí, ale byl to dobrý výkon. Snad jsme pozvali diváky, doufá Jílek

Jak hodnotíte utkání? Rozhodně jste s tak silným soupeřem, jako byla Sevilla, nepropadli, že?

„Sám jsem byl překvapený, že jsme se dostali do tolika šancí. Ale nerozhodlo štěstí, ale kvalita. Kdyby na naší straně byli hráči Sevilly, třeba by to skončilo gólem... I tak mám obrovský respekt vůči hráčům, strašně to na mě zapůsobilo. Byl to skvělý zápas. Ale bohužel, fotbal se hraje na góly.“

S jakými taktickými úkoly šli hráči do zápasu, že dělali španělskému celku takové problémy?

„Měli jsme určitý záměr, jak se Sevillou hrát, kluci to zvládli fantasticky, dokonale plnili taktiku a devadesát minut vydrželi v aktivitě. Velká škoda, že jsme nevydolovali bodík, soupeř by byl v odvetě možná nervóznější. Měli jsme respekt vůči jejich systému, protože 3-4-3 u nás nikdo nehraje. Je to diametrálně odlišné, fungují tam úplně jiné vazby. Věnovali jsme se tomu hodně dlouho. Jednoduchý úkol: aktivita a narušovat tu obrannou trojici. Tam jsme získávali určitou nátlakovou převahu. A pak bylo důležité zavírat ty krajní halvy. To fungovalo dokonale, křídla odvedla obrovské penzum práce. Chvílemi nás Sevilla sice zatlačila, ale nebyly to nebezpečné situace. Nakonec se ukázalo, co jsem říkal před zápasem - když jim nabídnete brejk, je to smrtelné. Měli jsme to řešit jinak.“

Po prohře to zní možná divně, ale jak moc si ceníte výkonu vašich svěřenců?

„Je to umocněné kvalitou soupeře. Hodně lidí nám nedávalo před zápasem absolutně šanci. Někdo řekne, že Sevilla tu hrála na padesát procent, někdo řekne, že hrála s náhradníky, ale tak to není. Dovolím si tvrdit, že jsme byli daleko nepříjemnější a plní energie. Pracovali jsme velmi dobře i díky divácké kulise. Patří to pro mě i pro hráče k obrovským zážitkům.“

Může to být pro tým odrazový můstek, aby podobné výkony předváděl častěji?

„Byl bych strašně rád, kdyby si hráči uvědomili, že dokážou pracovat na nejvyšší úrovni. A pak to přenesli do ligy. Ale velkou roli tu hraje hlava. Přijde zápas, kde jsou dva tři tisíce lidí a pak tady někdo neudělá krok navíc, tam neudělá krok a je to... Fakt se dá hrát s každým, pokud se tvrdě pracuje. A to by měl být největší hnací motiv pro všechny.“

Myslíte si, že tento zápas donutí místní fanoušky, aby začali chodit na stadion ve větším počtu?

„V Olomouci se tvrdí, že lidé chodí na soupeře. Chtěli bychom získat větší fanouškovské jádro, tohle byla snad dobrá pozvánka. Kdybychom tady takový rachot měli pořád, bodů bychom měli v lize asi víc.“

