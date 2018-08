Kouč Novák čelí nařčení od Erbanové (25): Drsná slova, jak ji donutil ukončit kariéru!

To, že měla Erbanová s koučem Novákem spory, se nedalo léta přehlédnout. Dokonce to zašlo tak daleko, že kvůli němu opustila republiku a našla si azyl v Nizozemsku. Skvělé podmínky, špičková družstva, dostavily se výsledky. Loni skončila mezi sprinterkami na 500 m druhá ve Světovém poháru, jenže každý návrat do národního týmu ji »bolel«.

S trenérem Novákem to dál nešlo, jak uvedla na sociální síti. Důvody jsou následovné. „Bruslím od 14 let. V českém týmu jsem získala titul juniorské mistryně světa a účastnila se dvou olympijských her. Po Hrách v Soči jsem se odstěhovala na čtyři roky do Nizozemska, kde má rychlobruslení velkou tradici,“ začala Karolína svoji dlouhou řeč, kde naráží na ne moc povedené ruské vystoupení, které vlastně jenom přitvrdilo spory mezi ní a Novákem. Paradoxně tam ale její výkonnost gradovala, dostala se mezi nejlepší sprinterky na světě, což dokázala 2. místem ve »Svěťáku« a bronzem v Pchjongčchangu.

Jenže ta reprezentace… „Můj odchod z českého týmu vyvolal silnou negativní reakci trenéra Nováka i Českého svazu rychlobruslení. Bohužel se přenesla, přes mé úspěchy nebo právě kvůli nim, do osobní roviny. Byla jsem terčem série osobních útoků, líčená přátelům, sportovním partnerům i médiím jako zrádkyně, nevděčnice a někdo, komu není „česká cesta“ dost dobrá. Tento nepravdivý obraz mě trápil celé roky. Celou tu dobu jsem útoky nechala bez komentáře a neoplácela stejné stejným. Není mi to blízké. Jsem sportovec, je pro mě zásadní hrát fér a doufala jsem, že když budu trpělivá a pokojná, časem se to uklidní,“ zamýšlí se juniorská mistryně světa nad nepřekonatelným problémem svěřenkyně vs. trenér.

Po Hrách v Koreji nastaly komplikace. V Nizozemsku se rozpadly týmy a Erbanová neměla kde makat. Tak se domluvila s Poláky. O situaci prý informovala všechny potřebné složky a chtěla se připravovat na sezonu.

„Bohužel jsem byla z klidu jako už mnohokrát rychle vyvedena. Trenér Novák zpochybnil v médiích úroveň polského týmu i kvality jeho trenéra. Také vyjádřil názor, že jsem pomalá. Dále dodal, že jsem o svém nástupu do tohoto týmu nedostatečně informovala. Tuto lživou podpásovku jsem inkasovala ve vrcholné fázi předsezónní přípravy. Nejsem už ani překvapená. Přesně touto dobou si mohli zájemci negativní vyjádření Nováka o mém charakteru a mém zahraničním týmu v novinách přečíst už několikátý rok,“ postěžovala si. „Letos už říkám dost!“

Nežádoucí slova ji tentokrát totálně ovlivnila. „Ta lež změnila můj postoj. Jsem v dobré fyzické kondici, zdravá a na sezónu připravená. Připravená závodit. Ale abych mohla, mám dvě možnosti – pokračovat jako doteď (to mi přijde lidsky nedobré) nebo se stát občanem jiné země a bruslit za ni (to mi jako vlastence nevyhovuje). Já zvolila poslední možnost, přestanu se toho všeho účastnit,“ ukončila svoji řeč s tím, že víc už říkat nebude.

Co na vyjádření Erbanové řekl kouč Novák? „Jsem velmi překvapený tím, že se Karolína Erbanová rozhodla ukončit profesionální kariéru. Netušil jsem o tom. Jsem právě se svým týmem na soustředění v Itálii, volali mi to známí a od nich jsem se také zprostředkovaně dozvěděl o důvodech, o nichž uvádí, že stály za jejím koncem. Nemám teď dostatek informací, takže bych k celé věci nechtěl nic říkat. Až se seznámím se vším, co Karolína prohlásila, vyjádřím se víc.“