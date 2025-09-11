Posila jako prospekt. Kuol je „trochu zmuchlaný“, prosadí se ve Spartě?
Co to je za posilu? Jasně, klub, odkud přichází, zní na první dobrou honosně, jenže Garang Kuol, dvacetiletý Australan, v Newcastlu United rozhodně nepatřil do kádru prvního mužstva složeného bohatým majitelem pro úspěch v Premier League. Přesto po něm při rozsáhlé rekonstrukci kádru sáhla pražská Sparta. Připraven pro první tým nebude hned tak, to je nyní zřejmé.
Může zajít za Angelem Preciadem a povykládat si. Nakonec, v některých plánech by tihle dva mohli hrát v sestavě Sparty pozice hned vedle sebe. Ekvádorec wingbeka, Australan pravé křídlo.
V tuto chvíli jsou to jediní dva hráči v kádrech tuzemských mančaftů, kteří si zahráli na mistrovství světa v Kataru. A to už je něco! Preciado nastoupil třikrát, Garang Kuol, v tu dobu osmnáctiletý, se zapojil do dvou utkání.
Hlavně to druhé rozhodně nezapomene do konce života. Na Ahmad bin Ali Stadium, které vidíte z hlavní dálnice vedoucí přes Dauhá, se dostal do souboje s budoucím králem. Hrálo se osmifinále mistrovství světa, favorit byl jasný, ostatně přál mu celý svět. Lionel Messi bažil po trofeji, chtěl se vyrovnat svému idolovi, který mu však byl celý život až nepříjemně připomínán.
Diego Armando Maradona dotlačil Argentinu k titulu mistrů světa v roce 1986, byl to zřejmě jeden z nejimpozantnějších výkonů jednotlivce v kolektivním sportu. Češi by přidali (po právu) Dominika Haška v Naganu, naprosto pochopitelně.
Teď byl na řadě Messi, velikán srovnávaný s Maradonou i Pelém, Brazilcem s cejchem svatého muže. Malý Argentinec měl jediný sen, jenže proti němu se postavil kluk, který se narodil v Egyptě súdánským rodičům a poté vyrostl v Austrálii.
Kuol přišel na plac dvacet minut před koncem, Jihoameričané vedli 2:0. Nikdo nepochyboval, Messiho sen bude žít dál. Jenže Australané přidali, snížili, Kuol pomáhal z křídelního prostoru. Obrátit skóre se nepodařilo, zato se za chvíli přetočila kariéra mladého chlapce.
Koupil ho Newcastle, očekávání byla jasná. Jenže mladík narazil, nepovedla se mu ani dvě hostování. V minulém ročníku hrál jen za rezervu. „Měli ho dát nejdřív pryč, až pak ho zkoušet v prvním týmu,“ zní hlas ze Sparty, do níž Kuol před pár týdny zamířil za vlastně nicotných 350 tisíc eur, tedy necelých 9 milionů korun.
Nepřichází jako posila pro příští měsíce, ale jako prospekt, jak se říká v hokejovém prostředí. „Je trochu zmuchlaný,“ říkají hlasy ze Strahova. Na druhou stranu má vlastnost, která trochu chybí talentů typu Romana Mokrovicse či Daniela Rusa, od nichž se čeká, že by v budoucnu měli atakovat první tým vedený Brianem Priskem.
Jde o to, že Kuol jde takzvaně přes hráče, nespekuluje, české naděje jsou zabržděnější. Uvidí se, zda předpoklady potvrdí. Sparta ho zapsala na soupisku pro Konferenční ligu, třeba dostane během podzimu možnost.
Garang Kuol
- Narozen: 15. září 2004 (20 let) v Káhiře
- Občanství: Austrálie
- Pozice: křídlo
- Klub: AC Sparta Praha
- Kariéra – mládež: Shepparton Soccer Club, Goulburn Valley Suns FC. Dospělí: Goulburn V. S. (Austrálie, 2021), CCM Academy (Austrálie, 2021–22), Central Coast (Austrálie, 2022–23), Newcastle United U21 (Anglie, 2023), Heart of Midlothian (Skotsko, 2023), FC Volendam (Nizozemsko, 2023–24), Newcastle United U21 (Anglie, 2024–25), Sparta Praha (od 2025).
V lize
- Nizozemsko: 15 zápasů/1 gól/1 asistence
- Skotsko: 7/0/0
- V reprezentaci: U20 – 3/1, U23 – 1/0, A tým – 5/1
- Úspěchy: mistr Austrálie (2023)
Kuol v sezoně 2024/25
- Tým: Newcastle United U21
- Zápasy: 11
- Minuty: 827
- Góly: 4
- Asistence: 3
- Střely na zápas/na bránu: 3,16/55,2 %
- xG/na zápas: 3,15/0,34
- Dotyky v šestnáctce na zápas: 3,48
- Přihrávky na zápas/úspěšné: 20,02/71,2 %
- Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 2,5/47,8 %
- Driblinky na zápas/úspěšné: 6,96/59,4 %
- Centry na zápas/úspěšné: 1,96/11,1 %
- Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 5,22/58,3 %
Zdroj: Wyscout