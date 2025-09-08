»Bomber« Skuhravý slavil 60 na hřišti: Odhalil přítelkyni!
Dali si kafe, byli samý úsměv a tuze hezky se k sobě měli. Legendární ostrostřelec Tomáš Skuhravý slavil šedesátiny mačem na žízeň a pohodou ve Slavičíně na Zlínsku, kde zároveň odhalil svou partnerku.
Oba na sebe významně a spiklenecky mrkli, načež slavný »Bomber« pro Blesk prohodil: „Manželka to není, ale shodneme se na tom, že je to moje přítelkyně Monika.“ A tak trochu i babička, protože Tomášova mladší dcera z bývalého vztahu Federika se na jaře stala mamkou synka Robina…
Má to pořád v noze
Skuhravý dal na MS 1990 v Itálii pět branek. Stal se megahvězdou šampionátu, po něm i FC Janov a léta letoucí pod Apeninami žije. Nedávno se však objevil v představenstvu prvoligového FC Slovácko a v sobotu na hřišti pod Vizovickými vrchy.
Je po operaci endoprotézy, ale k rekreačnímu sportování se s gustem hrne. „Už mě to zase chytlo. Hraju tady za jedenáctku Honzy Bergra. Už jsem to nevydržel a mám to pořád v noze,“ povídal zvesela. To už měl za sebou první »poločas« oslav, což okomentoval slovy: „Bylo to setkání s přáteli a nepřeháněl jsem to. Steak a prosecco a o půlnoci už jsme spali. Opravdu. Dnes si nedám ani pivo, protože řídím auto do Prahy a další díl bude s dcerami v rodinném kruhu,“ chechtal se Tomáš Skuhravý. Slivovičku, kterou v taštičce dostal od činovníků Slavičína, šoupnul do kufru.
Víte, že... Starší dcera Tomáše Skuhravého Michaela je věhlasná módní návrhářka.
