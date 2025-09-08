»Bomber« Skuhravý slavil 60 na hřišti: Odhalil přítelkyni!

Autor: nem,
Bojovník »Bomber« na MS 1990.
Seznamte se. Tahle usměvevá žena dělala Tomášovi Skuhravému garde při srandamači ve Slavičíně.
Legenda na place.
Fasoval slivovici.
Bomberův tým.
Vnouček Tomáše Skuhravého
Skuhravého dcery
Jan Koller a Tomáš Skuhravý předávali ceny
Jan Koller a Tomáš Skuhravý předávali ceny
Jan Koller a Tomáš Skuhravý, bývalí reprezentanti
Tomáš Skuhravý dorazil na Planeo Cup v Blšanech
Planeo Cup v Uničově navštívil i Tomáš Skuhravý
Planeo Cup v Uničově navštívil i Tomáš Skuhravý
Jan Berger a Tomáš Skuhravý při fotbalové exhibici v Dolních Chabrech

Dali si kafe, byli samý úsměv a tuze hezky se k sobě měli. Legendární ostrostřelec Tomáš Skuhravý slavil šedesátiny mačem na žízeň a pohodou ve Slavičíně na Zlínsku, kde zároveň odhalil svou partnerku.

Oba na sebe významně a spiklenecky mrkli, načež slavný »Bomber« pro Blesk prohodil: „Manželka to není, ale shodneme se na tom, že je to moje přítelkyně Monika.“ A tak trochu i babička, protože Tomášova mladší dcera z bývalého vztahu Federika se na jaře stala mamkou synka Robina…

Má to pořád v noze

Skuhravý dal na MS 1990 v Itálii pět branek. Stal se megahvězdou šampionátu, po něm i FC Janov a léta letoucí pod Apeninami žije. Nedávno se však objevil v představenstvu prvoligového FC Slovácko a v sobotu na hřišti pod Vizovickými vrchy.

Je po operaci endoprotézy, ale k rekreačnímu sportování se s gustem hrne. „Už mě to zase chytlo. Hraju tady za jedenáctku Honzy Bergra. Už jsem to nevydržel a mám to pořád v noze,“ povídal zvesela. To už měl za sebou první »poločas« oslav, což okomentoval slovy: „Bylo to setkání s přáteli a nepřeháněl jsem to. Steak a prosecco a o půlnoci už jsme spali. Opravdu. Dnes si nedám ani pivo, protože řídím auto do Prahy a další díl bude s dcerami v rodinném kruhu,“ chechtal se Tomáš Skuhravý. Slivovičku, kterou v taštičce dostal od činovníků Slavičína, šoupnul do kufru.

Víte, že... Starší dcera Tomáše Skuhravého Michaela je věhlasná módní návrhářka.

Gólostroj Skuhravý

  • Ve Spartě 59 gólů ve 142 zápasech.
  • V FC Janov 59 branek ve 164 utkáních.
  • V reprezentaci 17 gólů v 49 duelech.

