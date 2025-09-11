Převlékat! Tenisty nově obléká firma z Federerovy země, oslovili Berdycha
Osobnost Tomáše Berdycha na kapitánské židli daviscupového týmu pomohla pro český tenis získat nové partnerství. Při zápase v USA premiérově obléká daviscupový výběr švýcarská společnost Fourteen. Ta se stala partnerem a dodavatelem reprezentačního oblečení jak pro daviscupový tým, tak tým Billie Jean King Cupu i juniorské reprezentace.
Česko-švýcarské spojenectví započalo nenápadně na večeři v Praze. „Byl jsem na ní s kamarádem, co dělá fotbalového agenta. Věděl, že jsem teď kapitánem a ptal se, jak to máme s oblečením na Davis Cup. Znal tyhle lidi a prý jestli bych nebyl ochotný se zeptat, jaké jsou možnosti,“ líčil Berdych.
„Pak jsem jenom předal dál kontakt, protože už jsem od začátku říkal, že do politikaření a věcí mimo sport se nechci pouštět. Že se se svazem domluvili, je fajn. Bylo to narychlo, nakonec se ale všechno stihlo už teď do Ameriky,“ dodal kapitán.
Fourteen je švýcarská značka sportovního oblečení založená v roce 2011 v Ženevě. „Nadcházející změna vychází z naší snahy posouvat český tenis ve všech oblastech, kde vidíme prostor ke zlepšení. Proto jsme se dohodli s renomovanou švýcarskou společností Fourteen, která obléká například švýcarskou nebo slovinskou tenisovou reprezentaci. Věříme, že naši hráči zaujmou ve světě nejen svými výkony, ale i novými soupravami,“ uvedl v tiskové zprávě předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba.