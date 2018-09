Bojovnice proti sexismu? Serena Williamsová vrtěla zadkem na pódiu a klečela před mužem

Byla jako smyslů zbavená. Serena Williamsová ve finále tenisového US Open nestačila na Japonku Naomi Ósakaovou a frustrovaná hráčka následně předvedla dnes už legendární zkrat.

Rozhodčí Carlos Ramos ji ve druhém setu udělil varování, trestný fiftýn a trestný game za koučování (které její trenér Patrick Mouratoglu přiznal), rozmlácenou raketu a verbální útok, při kterém hráčka sudího nazvala lhářem a zlodějem.

Na tiskové konferenci pak ve své show Williamsová pokračovala, když vyprávěla, jak nemá jako žena stejná práva, jež mají muži tenisté. „Byla to jednoznačná známka sexismu. Podívejte se, muži neustále na rozhodčího křičí. Cokoli si zamanou. Kdyby muž označil rozhodčího za zloděje, nikdo by mu gem nevzal. Ani náhodou,“ snažila se Williamsová obhájit a vyslala do světa zprávu, že bude za rovnoprávnost dál bojovat.

„Jsem tady proto, abych se rvala za ženská práva v tenisu. A budu to dělat dál. Budu bojovat za to, aby se na obě pohlaví pohlíželo stejně.“ Svá tvrzení ještě několikrát zopakovala během rozhovorů v televizních pořadech a svět se rozdělil na ty, co souhlasí, či nesouhlasí s Williamsovou.

O pouhé dva týdny později jako by zapomněla na svá slova. Během natáčení pořadu Lip Sync Battle se objevila na pódiu v černém body, ze kterého jí vyčuhovalo pozadí, a do rytmu písně lascivně vrtěla pozadím.

Během toho Serena Williamsová klečela před mužem, jež seděl na křesle, a sledoval počínání slavné sportovkyně. Bude to mít hodně těžké, jestli chce eroticky laděným až vulgárním tancem nazývaným twerk bojovat za rovné zacházení se ženami.

Serena Williamsová mluví o sexismu, a pak lascivně tančí v televizi







