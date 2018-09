Strýcová o Sereně: Byla hrozně povýšená, Šarapovová má větší klasu

Jaký máte na výstup Sereny Williamsové názor?

„Rozhodčí jednal správně a podle pravidel. To je první a nejdůležitější věc. Ona to nezvládla psychicky. Neustála, že prohrává.“

Chovala se až nedůstojně…

„Byla hrozně agresivní a povýšená, trošku mi to připomínalo zápas, který hrála tenkrát proti Clijstersové. Za to, jak rozhodčímu hnusně nadávala, ji mohli normálně i diskvalifikovat. Pak do toho na tiskové konferenci zamotá sexismus, že jde rozhodčí proti ženám. To si vůbec nemyslím. Rozhodčí jsou podle mého féroví, ať tam stojí ženská nebo chlap. Tohle Serena nezvládla.“

Jaké máte zkušenosti s rozhodčím Carlosem Ramosem?

„Je úplně neuvěřitelný. Hrozně spravedlivý a zároveň sebevědomý. Ale ne tak, že by byl namistrovaný a rád se poslouchal. Spíš se nebojí hvězd. Proto je tak dobrý, proto ho nechali pískat finále grandslamu. Nemá vůbec zapotřebí jít proti Sereně. Jen prostě rozhodoval podle pravidel a ona to neunesla.“

Co si myslíte o tvrzení Američanky, že takhle by muže rozhodčí nepotrestal? Přijdete si jako profesionální tenistka utiskovaná?

„Já si rozhodně nepřijdu utiskovaná, tohle je vážně hrozně moc absurdní. Serena kolem sebe prostě jen kopala. Rozhodně si nemyslím, že by se v tenise šlo proti ženám,