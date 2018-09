Trapas komentátora O2 TV Sport. Nevěděl, že mluví do vysílání: Vyp*canci v éteru!

Do fotbalového zápasu Sparty s Libercem zbývalo ještě pár minut, což dvojice komentátorů Václav Pilný s Alešem Svobodou využila k hodně neformální debatě. V posledních dnech totiž O2 TV Sport – a především její hokejová redakce – schytávala veřejný lynč za kvalitu přenosů.

Pouštěli se do ní nejen fanoušci, ale i lidé z České televize. A právě jim zřejmě Pilný adresoval svá následující slova, v nichž kritiky parodoval: „Se*ou se, kam nemaj, a ještě za to chcou love! Vyp*canci z O2!“ rozchechtal se do mikrofonu.

UPOZORNĚNÍ! Video obsahuje vulgarity!

Jenže tenhle výlev neslyšeli jen jeho pobavení kolegové, šel přímo do celostátního vysílání! Diváci O2 TV Sport, kteří tou dobou sledovali sobotní hokejový mač Olomouc – Brno, se totiž zničehonic ocitli na kopané a museli si vyslechnout komentátorův výlev!

„Jedná se o pochybení režie, která na několik málo okamžiků přepnula po přestávce hokeje na chystaný fotbalový přenos. A pochybení je i na straně komentátora, který porušil interní pravidla,“ vysvětlil s omluvou tiskový mluvčí O2 TV Sport David Solnař. A Pilný za »vyp*cance« půjde na kobereček...