Vémola zaskočí v Plzni za zraněného Monstra! V MMA hledá sebevraha

Metropole západních Čech zažije poprvé obří galavečer MMA. Do Plzně totiž míří organizace XFN. Na akci, která se uskuteční 6. října v Home Monitoring Areně měl původně krom Petra „Pína“ Ondruše nebo Macha Muradova, zápasit i matador českých smíšených bojových umění, Petr „Monster“ Kníže. Během příprav na souboj si ale zlomil ruku.

„Petr Kníže je po operaci zlomené ruky a XFN hledala adekvátní náhradu na hlavní kartu,“ říká Petr Kareš promotér XFN. „Náš šampion Karlos Vémola se rozhodoval snad jen jednu vteřinu a poprvé v historii se představí plzeňským fanouškům.“

Za zrušený duel nebylo asi možné najít lepší náhradu, Český terminátor je nejslavnějším MMA bijcem. „Do Plzně se ohromně těším. Jsem rád, že se budu moct svým českým fanouškům představit dříve než až v prosinci. Protože můj další veliký zápas je na Slovensku,“ komentoval situaci Vémola, kterého další souboj čeká 18. listopadu v Bratislavě a 27. prosince v pražské O2 Areně.

„Málokdy beru zápas takhle na poslední chvíli, ale protože jsem stejně v přípravě na Rimbona, kterého nesmím podcenit, tak tenhle souboj vezmu jako součást přípravy, upřesňuje Vémola, jenž se na Slovensku utká s velmi těžkým soupeřem Moisem Rimbonem ze Spojených arabských emirátů.

„Bohužel si myslím, že nebude jednoduché pro mě sehnat odpovídajícího soupeře, aby ho lidi nepomluvili,“ předpovídá Vémola. „Protože se čtrnáctidenní přípravou se mnou do klece vleze leda sebevrah. Ale tady budu muset zapomenout na rejpaly.“

O tom, zda do zápasu nastoupí, neuvažoval třiatřicetiletý bijec opravdu ani chvíli. Je navíc známý tím, že neodmítne žádnou výzvu. „Tento zápas udělám, protože můj kamarád Monster se zranil a chci, aby seznam soubojů v Plzni byl dál co nejlákavější. Protože XFN v tomto nasadilo laťku hodně vysoko. Bude to výzva na poslední chvíli i pro mé fanoušky, kteří s tím nepočítali a budou si muset narychlo změnit program, aby mě přišli podpořit. A já je odměním skvělým soubojem.“

