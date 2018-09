Hokej v ČT a O2 TV: hlavní tváře, limity i silné zbraně obou stanic

Legenda České televize Robert Záruba bude mít se svými kolegy konkurenty. S televizní stanicí O2 TV SPORT přichází komentátorský tým včele s Janem Velartem (vpravo uprostřed) • FOTO: koláž iSport.cz Více než 60 let neměla Česká televize v hokejových přenosech konkurenci. Nyní se však všechno mění. Od pátku 14. září totiž vstupuje do hry O2 TV SPORT a svému konkurentovi se chce s novými tvářemi a možnostmi co nejlépe vyrovnat. Na webu iSport.cz se dočtete o tom, co obě televizní stanice budou v nové sezoně Tipsport extraligy nabízet divákům a jaká jsou jejich očekávání.

Hlavní tvář Hokejová show na O2 TV startuje v pátek! Co plánuje při přenosech z extraligy? ČT sport Robert Záruba Povýšil pozici sportovního komentátora do úplně jiné dimenze. Stal se celebritou, znají ho i v nejzapadlejší vesnici. Nezavděčíte se všem, někomu nesedí jeho řev, ale drtivá většina národa ho miluje. To, kam se hokej v České televizi za posledních 20 let posunul, je hlavně jeho zásluha. O 2 TV SPORT Jan Velart Znát ho budou hlavně fanoušci NHL, kteří v noci ladili přenosy na Nova Sportu. Nemá tak slavné jméno jako hlavní eso České televize, byť má dlouholetou praxi. V hokejových znalostech za Zárubou zaostávat nebude, na každý zápas je velmi dobře připravený. Boduje seriozním projevem.

Ostatní komentátoři Komentátory extraligy budou na O2 TV Sport Libor Basík, Jan Homolka, Jan Velart a Tomáš Zetek • Foto O2 TV Sport ČT sport Ondřej Zamazal, Tomáš Jílek, Michal Dusík Velká výhoda České televize se jmenuje silná základna. Michal Dusík je za Zárubou trochu upozaděný, ale na každém MS baví svým smyslem pro humor a bezprostřední reakcí na to, co se na ledě děje. Ondřej Zamazal budí nejvíc emocí, ale pamatujete si ho. To je pro televizi hlavní. O 2 TV SPORT Jan Homolka, Tomáš Zetek, Libor Basík Ani jeden z nich není v branži nováčkem, mají za sebou praxi na kabelových televizích. Jestli se těšíte na přešlapy typu Pavla Poulíčka, který si ve fotbalovém zápase pletl, kdo je Sparta a kdo Brno, nedočkáte se. Musí být ale něčím výrazní, aby fanoušci přiřadili hlas k tváři.

Experti Hokejový expert David Pospíšil • Foto Michal Beránek (Sport) ČT sport David Pospíšil, Milan Antoš, Petr Hubáček, David Moravec, Martin Procházka Hodně silná je dvojice Antoš + Pospíšil. Pokud jde o extraligu, nebojí se kousnout a jejich názory se často rozebírají i v hokejových kabinách. Nováček v týmu Petr Hubáček může být další eso. Přijde dokonale nachystaný, je vtipný. Je dobře, že kývl Zárubovi na nabídku, před kameru patří. O 2 TV SPORT Roman Málek, Petr Ton, Jakub Koreis, Jiří Tlustý Na pohled hodně nabitá sestava. Už v České televizi se přesvědčili, že ne každý skvělý hráč umí být stejně dobrý i před kamerou, ale tohle složení láká. Musí si najít svoje role, potřebujete, aby někdo z nich byl ranař, jiný víc zábavný, potřebujete, ať se od sebe liší. Potenciál má tahle sestava velký.

Co se od nich čeká? Robert Záruba a Dominik Hrachovina měli o úrovni společného výkonu při komentování jasno. • Foto Twitter.com @narodnitym ČT sport Tradice Roky se už jede ve stejném mustru, stejné studio, stejný formát, hodně podobné pořady během mistrovství světa. Milovníkům tradice tenhle způsob hokejového vysílání extrémně vyhovuje. Dostanete přesně to, co čekáte. Neleknete se uragánu změn, ale dostanete úroveň, kterou znáte. O 2 TV SPORT Zábava Sport je zábava. Cítíte, že tohle je přesně linka, kudy O 2 půjde. Víc kamer, barvitější přenos co do obsahu, pružnější grafika, uvolněný styl moderování, víc ironie. Tohle je světový trend, kdy si i komentátoři dovedou ze sebe vystřelit. Odsud by měl foukat hodně svěží vítr. Nebo spíš orkán.