Půl roku po obviněních od Koukalové: reakci vedení biatlonu vyvolal Koukal

Fanoušci, kteří přišli na křest Gabriely Koukalové do pražského Luxoru • Jaroslav Legner / Sport

Ještě si nechává otevřená zadní vrátka, ale návrat k biatlonu u Gabriely Koukalové věří stále míň a míň fanoušků. Už je to téměř půl roku, co přiznala, že některé své největší úspěchy vybojovala ve chvíli, kdy trpěla bulimií, následně vyprala „špinavé prádlo“ ve své knize a uložila kariéru k ledu. Od jedné z hlavních osobností českého biatlonu nyní zaznělo prohlášení, které zpochybňuje verzi Koukalové, že by svaz přehlížel její problémy.