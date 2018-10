Bez Šafářové i místa v sestavě Montrealu! Plekanec je v Kanadě nežádaným zbožím?

Byla to sláva a fanoušci jásali, když vedení kanadského týmu přivedlo dlouholetou oporu Montrealu zpět z Toronta. Tam si odskočil na loňské play off, ale touha vrátit se do milovaného klubu byla obrovská. To vyšlo, ale…

I když se Plekymu komplikovaly věci v osobním životě a ohlásil rozchod se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, po hokejové stránce měl jasno. Navíc odchod miláčka fanoušků Canadiens Maxe Paciorettyho naznačoval, že bude hlavním lídrem s céčkem na hrudi. Pěkný scénář, jenže vše je jinak!

V úvodním duelu s Maple Leafs (2:3 v prodl.) se na ledě vůbec neukázal. „Musíme se rozhodovat podle toho, co je nejlepší pro tým, vybrali jsme dvacet těch nejlepších hráčů,“ nepáral se s »faktorem Plekanec« kouč Claude Julien. Pro pětatřicetiletého veterána zpráva, kterou musel těžce kousat. Navíc daleko od své nové lásky Šafářové, ta si s psíkem Rockym užívá v New Yorku.

Otázka zní, co za posazením na tribunu vězí? Plekancovi stále scházejí dva zápasy do odehrané tisícovky v NHL, velká sláva se měla konat v sobotu v Pittsburghu. Možná jen vedení Canadiens chtělo, aby si prestižní milník užil doma před svými fanoušky. „Žádnou paniku, Pleky bude zase důležitou součástí tohoto týmu,“ uklidňuje fanoušky nejproduktivnější muž týmu loňské sezony Brendan Gallagher. Takže »tisícovka« příští čtvrtek proti Los Angeles?