Exkluzivní aukce! Získejte Štěpánkovy poklady od světových hvězd

Čtyři dny, čtyři unikátní balíčky sportovních artefaktů »dva v jednom«. Mezi nimi originální dres Cristiana Ronalda s podpisem, rakety Ivana Lendla, Andreho Agassiho nebo samotného Štěpánka. O to a další jedinečné předměty se můžete příští týden od pondělí do čtvrtka ucházet v aukci na webu Blesk.cz.

Výtěžek na charitu

Všechny pocházejí přímo od legendárních sportovců, kteří je Radkovi poskytli právě pro čtvrteční rozlučkovou exhibici v O2 areně. „Hrozně moc si vážím těch kluků, co do toho ty věci dávají. Jsou to výjimečné artefakty,“ děkuje daviscupový hrdina s tím, že výtěžek aukce poputuje na konta čtyř nadací. ¨

„Fakt to jsou exkluzivní kousky, po kterých by se podle mě umlátili fanoušci po celém světě. Takže pevně věřím, že peněz pro ty charitativní účely se vybere co nejvíc,“ dodává Štěpánek.

Co se kdy draží?

Pondělí 15. října (balíček 2 v 1)

ORIGINÁLNÍ DRES CRISTIANA RONALDA S PODPISEM

Ronaldův dres Juventusu s jeho vlastnoručním podpisem dopraví do Prahy osobně viceprezident turínského klubu Pavel Nedvěd.

ORIGINÁLNÍ RAKETA IVANA LENDLA S PODPISEM

Legendární tenista a trenér poslal z Floridy svou podepsanou raketu Mizuno, s níž vyhrál jeden ze svých mnoha grandslamů.

Úterý 16. října (balíček 2 v 1)

ORIGINÁLNÍ DRES PAVLA NEDVĚDA S PODPISEM

Záložník fotbalového nároďáku přiveze svůj dres Juventusu, rovněž s vlastnoručním podpisem.

ORIGINÁLNÍ RAKETA A KNIHA ANDREHO AGASSIHO S PODPISEM

Bývalá světová jednička a vítěz osmi grandslamů poslal ze Spojených států osobně podepsanou raketu, níž se Štěpánkem trénovali Novaka Djokoviče, a také svůj životopis, rovněž s autogramem.

Středa 17. října (balíček 2 v 1)

ORIGINÁLNÍ DRES NOVAKA DJOKOVIČE

Djokovič, který proti Štěpánkovi v exhibici nastoupí, dává do aukce triko, v němž letos vyhrál turnaj v Cincinnati, a zkompletoval tak Golden Masters – triumf na všech 9 turnajích kategorie Masters.

ORIGINÁLNÍ BRANKÁŘSKÁ VÝBAVA PETRA ČECHA

Další ze Štěpánkových přátel, gólman Petr Čech, daroval Radkovi své brankářské rukavice a dres Arsenalu.

Čtvrtek 18. října (balíček 2 v 1)

ORIGINÁLNÍ RAKETA RADKA ŠTĚPÁNKA

Jedná se o unikátní kousek, s nímž Radek odehraje svou čtvrteční exhibici a která je vyrobena speciálně pro tuto slavnostní příležitost.

DRES RADKA ŠTĚPÁNKA

Unikátní dres, ve kterém Radek během své rozlučky nastoupí, rovněž s podpisem.