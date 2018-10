Jágr a spol. se klaněli Štěpánkovi: Dal návod pro mladé! Beckerovi se stýská

Radkovi Štěpánkovi tleskaly při rozlučce české i zahraniční hvězdy • FOTO: Koláž iSport.cz Takhle se loučí tenisový král. Radek Štěpánek si ve čtvrtek večer naplno užil aplaus vyprodané O2 Areny. Poslední zápas bohaté profesionální kariéry si s českou legendou užívaly další velké sportovní osobnosti. U kurtu se mimo jiné sešla i trojice Pavel Nedvěd, Jaromír Jágr a Petr Čech, jedni z nejlepších sportovců české historie. Skvělým tenisem bavil diváky Novak Djokovič, možná nejlepší hráč současnosti a velký Štěpánkův kamarád. Všichni vzdali hold mimořádnému tenistovi, který pro Česko pomohl vybojovat dva Davis Cupy. Co na adresu brzy čtyřicetiletého srdcaře řekli někteří pozvaní hosté?

TOMÁŠ BERDYCH finalista Wimbledonu, daviscupový spoluhráč „Z kariéry dostal opravdu maximum, co mohl. Hlavně se přenesl přes zdravotní problémy, co ho sužovaly, vždycky byl schopen se vrátit zpátky. Ale dostal se do věku a stádia, kdy je rozumné říct dost a nelámat to přes koleno. Na druhou stranu je to škoda, protože dnešní tenis postrádá hráče jako on, dneska je k vidění už skoro jen strojová hra. Zápasy jsou pořád stejné a možná v očích diváka až nudné, jak není moc rozdílů mezi jednotlivými hráči. Radkova hra určitě taková nebyla. Byl strašně kreativní, dokázal hru ohromně variovat, to na něm bylo zajímavé.“

MIKA HÄKKINEN dvojnásobný mistr světa F1 „Znám Radka z Monaka už nějaký čas. Požádal mě a mou ženu, abychom se k němu dnes připojili. A je to fantastický večer. Je neuvěřitelné vidět profesionální tenisty, jak si to užívají, ale zároveň, jak některé údery berou opravdu vážně. Je to fascinující. Pro mě je fantastické vidět, jakou podporu české publikum tenistům dává.“

PAVEL NEDVĚD držitel Zlatého míče „Fantastický zážitek, myslím, že nejenom pro nás, ale pro všechny fanoušky. Je vidět, že jsou to všichni světoví hráči. Ještě k tomu přidali show, diváci se bavili a o to tady jde. Myslím, že to je fantastická pocta pro Českou republiku a hlavně pro Radka. Je vidět, jaký je to kluk, jak ho mají rádi ve světě. Já ho měl rád za jeho obětavost, nejen pro sport, ale pro ostatní lidi. On by se pro ostatní rozdal, je skvělý člověk.“

JAROMÍR JÁGR Olympijský vítěz a dvojnásobný šampion Stanley Cupu „Ohromný zážitek, je to skvělé, že se něco takového uskutečnilo. Radek to výborně zorganizoval a hlavně Andre Agassi je tady, Novak Djokovič… Zážitek pro všechny, kdo se dnes přišli podívat. Radek Štěpánek byl vždycky ohromný dříč. Mně se hrozně líbí, že investoval do sebe, dřel od rána do večera a s tou dřinou se dostal dál než možná talentovanější hráči. To je takový návod pro mladé hráče.“

ANDRE AGASSI osminásobný grandslamový vítěz „Že jsem přijel, bylo pro Radka překvapení. Řekl jsem mu už před časem, že mám termínovou kolizi, protože musím být se svým synem. Ale jen nedávno se to změnilo, najednou jsem měl volno a mohl jsem přijet. Je jeden z hráčů, kteří se nejvíc přiblížili svým možnostem. Vždycky našel cestu, jak vyhrát. To jsem vždycky respektoval. A taky jeho národní hrdost, jeho vášeň pro tenis, pro lidi, to bylo infekční…“