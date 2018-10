Spása pro F1? Schumacher junior. Syn legendy už válí v F3 a cílí k elitě

Zatímco kolem jeho otce dál panuje informační embargo, z něhož občas jen prosáknou nehodnotné zprávy, ihned vyvrácené spekulace, avšak nic, co by nasvědčovalo zlepšujícímu se zdravotnímu stavu, jméno Schumacher se na okruzích vrací zpět do kurzu.

Kde Brit Lewis Hamilton útočí, aby se letošním pátým titulem přiblížil těm sedmi Michaela Schumachera, tam pomalu s přesunem do nejslavnější motoristické soutěže koketuje i Schumacher junior – 19letý syn Mick.

„Samozřejmě, že je mým cílem stát se v budoucnu i mistrem světa F1. Můj otec měl na mou kariéru velký vliv, byl to můj idol a já sleduji všechno, co dokázal. Jméno mi určitě pomáhá, ale musím též dokázat, že jsem skutečný závodník a ne jen ten, kdo má stejné příjmení,“ vyznal se nedávno.

A jako by tím hlas genů zesílil až k síle živého koncertu Rammsteinů. Pryč jsou časy, kdy byl Schumacherův malý synek v motokáře považován za dětskou roztomilost. Nebo když se při pozdějších závodech schovával raději za jména Mick Betsch (dívčí příjmení jeho matky Coriny) nebo Mick Junior. Být Schumacherem je čest, závazek i velký tahák pro sponzory.

A on to dobře ví.

Po parádních výkonech v posledních měsících (tři výhry na Nürburgringu a dvě další v Rakousku) se dokonce před víkendovými závěrečnými závody na Hockenheimringu dostal až na čelo série F3, přičemž vzbudil ohlas. „Mick by měl do F1 v budoucnu jít a jsem si jistý, že to dokáže. Z F3 do F2 a pak do F1, tak se zatím zdá, že by měl Mickův plán vypadat. A jestli bude dost dobrý v F2, tak bude mít i v F1 velké šance uspět,“ tipoval bývalý pilot Gerhard Berger.

Zatímco jeho sestra Gina-Maria závodí ve westernové drezuře na koni, stejně jako kdysi její matka, on se úspěšně „potatil“. Má talent, dravost, rychlost, známosti a nosí i legendární jméno, na které mnozí v milionovém kolotoči tak rádi slyší. I Ferrari, v němž Michael Schumacher získal pět ze svých sedmi titulů, se nechalo slyšet, že by mu rozvinulo červený koberec, pokud by se rozhodl stát členem jejich akademie. Zájem o něj netají ani Toro Rosso…

„Byl by to samozřejmě skvělý příběh, kdyby Mick jednou v F1 závodil,“ usmál se její šéf Chase Carey. „Michael Schumacher hraje ve formuli 1 stále jedinečnou roli. Je a bude ikonou našeho sportu. Bez ohledu na to bychom se chtěli snažit ulehčit dobrým mladým pilotům přestup do F1. Pokud by přišel Michaelův syn Mick, bylo by to speciální, o tom není pochyb. Jedinečným způsobem by se dotkl srdcí mnoha fanoušků,“ mínil Carey.

I kdyby se však sen o startu příští rok odložil, nebude to nijak daleko. 2020? 2021? Tam už má být šance jeho účasti v F1 ještě vyšší. A jestliže se slavné závody potýkají s odlivem fanoušků, tohle by mohl být pořádný tahák. Mezi syny slavných otců už třeba jezdí Max Verstappen či Carlos Sainz jr., Schumacher junior by ale byl o level výš. Stačí už teď jen vidět z profilu jeho vysunutou bradu radující se na stupních vítězů… Celý otec.

„Pokud bude ve formuli 1 opět Schumacher, zvýší to v Německu zájem. Sledovanost je sice teď dobrá, v průměru jsou to 4 miliony diváků. Nicméně za Schumachera to bylo více než 10 milionů. Ten pokles je normální. Viděli jsme to třeba i u tenisu, když oznámili konec Borise Becker a Steffi Grafová,“ všiml si bývalý pilot Timo Glock.

Další krok po stopách svého otce tak může Schumi jr. udělat právě tento víkend v závěrečné bitvě F3 v Hockenheimu (z vítězů F3 se do F1 třeba dostali i Esteban Ocon nebo Lance Stroll), má v čele 49bodový náskok a nebude nouze ani o emoce. O ty se už postaral druhý jezdec v pořadí Dan Ticktum, který současný vzestup svého rivala nesl nelibě – i proto, že Schumacher do letošní GP Belgie nevyhrál ani jeden ze svých 44 startů, avšak od té chvíle bral osm výher ze 13 závodů!

Nepřímo tudíž padalo i podezření na využití nelegálních komponentů.

„Bohužel bojuji v předem prohrané bitvě, protože mé příjmení není Schumacher,“ neodpustil si Ticktum. Schumacher však jen stoicky dodal: „Takové věci neposlouchám. Vůz je výborný a my se jako tým posunuli. Jiní možná zůstali na místě.“ Koho vám to jen připomíná?

Kdo je Mick Schumacher Jediný syn Michaela a Corinny Schumacherových. Vyrostl ve švýcarském Vuffl ens-le-Chateau, od roku 2008 pak žije v Glandu. 29. prosince 2013 byl u toho, když si jeho otec přivodil po pádu na lyžích těžká zranění hlavy. Od roku 2008 se účastní motokárových závodů a od roku 2015 už byl součástí seriálu Formule 4. V minulosti vystupoval v podnicích i pod skrytou identitou – pod jmény Mick Junior nebo Mick Betsch, což je rodné příjmení jeho matky. Závodění má v krvi nejen ze strany otce, sedminásobného mistra F1. I jeho strýc Ralf Schumacher byl dlouhé roky součástí F1, za 182 závodů nasbíral 6 vítězství a 27 pódií. Jeho nevlastním strýcem je pak další německý závodník Sebastian Stahl. Není nejstarším potomkem Michaela Schumachera. Má o dva roky starší sestru Ginu Marii, která provozuje sport, jemuž se věnovala její matka Corinna. A sice sbírá úspěchy ve westernové drezuře na koni. Cesta do F1 otevřená? „Je to na něm,“ říká bývalý mistr F3 Lance Stroll, který v minulosti takto napřímo k elitě vlétl. Druhou variantou je postupný posun přes F2. „Z F3 do F1 je to velký skok. Asi 15 nebo 20 sekund na kolo,“ říká Stroll. A prý už o Schumiho jr. stojí Toro Rosso.