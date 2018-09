Štěpánek se chystá na Djokoviče: Třikrát týdně dělám tenis, dvakrát box

Co říkáte na novou halu a další tréninkové možnosti, které se tím dětem otevírají?

„Je to velká věc. Když si zavzpomínám, tak stojím na povrchu, na kterém jsem vyrůstal i já v Karviné. Začínal jsem na Nisaplastu, ale v hale určitě nebylo takové teplo a nebyla takhle moderní. Byla to nafukovačka, museli jsme ráno před školou zatápět takovým dělem a trvalo to hodinu. Spoustukrát jsme hráli v zimních čepicích, v rukavicích, zabalení. Doufám, že si děti budou vážit toho, co tady pro ně vyrostlo a budou tady chodit s úsměvem. A budou se o to starat, pečovat. Aby takové sportoviště vydrželo co nejvíc. A čím víc času tady stráví, tím to pro ně v dnešní internetové době bude lepší. My takové možnosti neměli.“

Když si ale člověk ráno v hale sám nezatopí, tak si pak i víc váží sportovní cesty a kariéry, ne?

„Právě o tom mluvím. Doufám, že si toho děti budou vážit. Není to automatické, že tady takové haly vyrůstají. Pomalu, stojí to spoustu peněz a úsilí. Proto říkám - doufám, že si toho děti budou vážit a budou k tomu správně přistupovat. Chce to, aby na sport chodily s nadšením, láskou a tím, že se chtějí zlepšovat a něčeho dosáhnout. Nemůže se to povést každému, ale čím víc dětí se o to pokusí, tak z toho může vypadnout víc úspěchů.“

Na vaši rozlučku s kariérou přijede i Novak Djokovič, který po Wimbledonu vyhrál i US Open. Co na to říkáte?

„Pro sebe jsem si hůř vybrat nemohl! (usmívá se) Bude v nejlepší formě a opět dokazuje, že je nejlepším hráčem na světě. Nic to nemění na tom, jak si vážím, že přijede na základě našeho vztahu. Že vyhrál dva Grand Slamy a od Wimbledonu prohrál jedno utkání, je neuvěřitelné. Novak přijede ve velké formě, což mě zavazuje, abych zase poctivě trénoval. Těším se. Je na čase, abych začal hrát nějaké body a rozkoukával se.“

Jde to?

„Něco jiného je hrát z místa a něco jiného z pohybu. A pak je taky otázka, jak dlouho v tom pohybu vydržím. A třetí otázka jsou body. (usmívá se) Ale cítím se dobře, je to pro mě motivace. Snažím se trénovat třikrát týdně tenis, dvakrát týdně chodím na box a dvakrát týdně preventivně cvičím u docenta Koláře. Snažím se udělat maximum možného.“

Čeští tenisté rozjíždí baráž Davis Cupu v Maďarsku. Jak si podle vás povedou?

„Nehraje Fucsovics, který se hodně zlepšil a byl by hodně nepříjemný. Tak doufám, že šance se obrovsky zvedly. A kluci by tam měli zvítězit.“

O novém modelu Davis Cupu už jste mluvil, nadšený z něj nejste. Platí to?

„Mrzí mě, že Davis Cupu sebrali to, co na něm bylo nejkrásnější. To, co vytvářelo emoce, zážitky. To, co i naši zemi dlouho spojovalo. Davis Cup měl dosah na každého. Největší motivace pro nás vždycky bylo hrát doma. To Davis Cupu sebrali. Já byl první, kdo říkal, aby se to už nejmenovalo Davis Cup. Kdyby to pan Davis viděl, tak by chudák vyplakal spoustu kapesníků. Bude z toho normální týdenní týmová soutěž. Bude v ní spousta peněz, ale určitě to nebude mít takovou váhu jako dřív.“